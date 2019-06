Pixies anuncian nuevo disco, Beneath the Eyrie, y estrenan el primer single, On Graveyard Hill

Actualizado 04/06/2019 14:52:29 CET

Pixies anuncian nuevo disco, Beneath the Eyrie, a la venta el próximo 13 de septiembre. Y acompañando este anuncio, el grupo estadounidense estrena el primer single, On Graveyard Hill, ya disponible en plataformas digitales.

"Leyendas de brujas, colonizadores como Daniel Boone, inadaptados y otros muchos personajes, encajan y conviven en las rarezas inherentes que ofrecerán las nuevas composiciones de Pixies", adelanta el comunicado remitido a Europa Press.

Beneath the Eyrie ha sido producido por Tom Dalgety, nominado en varias ocasiones a los premios Grammy por sus trabajos con Ghost, Royal Blood o con los propios Pixies por Head Carrier. Fue grabado en Dreamland Recordings cerca de Woodstock (New York) en una antigua iglesia construida en 1896.

La banda habitualmente salía fuera del estudio para charlar, pasear o relajarse y en las ramas de un árbol que había junto al estudio. Allí vieron un gran nido de águilas y de ahí surgió la inspiración para titular a este nuevo álbum, Beneath The Eyrie (Debajo del nido de águilas).

GRABACIÓN DEL PROCESO

Por otro lado, durante la grabación del álbum Pixies decidió grabar todo el proceso, dando así la oportunidad a sus millones de seguidores en todo el mundo de poder ver todo lo que sucedió durante la grabación de este nuevo álbum integrado por doce canciones.

Serán doce capítulos distribuidos a modo de Podcast titulados "It's a Pixies Podcast" y en los que se podrá ver lo ocurrido en el estudio durante la grabación, anécdotas, tensiones o cambios en las canciones. Incluso habilitaron un espacio -"video booth"- donde los músicos hablaron de sus pensamientos y observaciones según iba evolucionando la grabación.

Estos podcast están producidos por Pixies, presentados y narrados por el afamado periodista del New York Times Tony Fletcher y autor de libros sobre The Who, REM o The Smiths. Su estreno será el 27 de junio y estará disponible en todo el mundo a través de Google, Apple, Spotify, Acast, Sticher y otras plataformas.

Pixies recorrerán Europa el próximo otoño, con conciertos en nuestro país en octubre en las ciudades de Barcelona (Sant Jordi Club), Madrid (La Riviera) y A Coruña (Coliseum).