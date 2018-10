La primera edición de BenalFest reunirá en Benalmádena a IZAL, El Kanka, Elefantes y Shinova

Actualizado 29/08/2018 13:22:33 CET

MADRID, 29 Ago.

La primera edición de Benalfest se celebrará en Benalmádena los días 12 y 13 de octubre con un cartel integrado por destacados artistas como IZAL, El Kanka, Elefantes, Shinova, Triángulo Inverso y We Are Not DJ's. Las entradas ya están disponibles en www.benalfest.com y en las oficinas de Correos.

El 12 de octubre se celebrará la fiesta de bienvenida con un concurso de bandas emergentes cuyo ganador tendrá la oportunidad de tocar en el escenario principal del festival al día siguiente. Después, El Kanka será el encargado de inaugurar el festival.

El sábado 13, el Benalfest contará con IZAL como cabezas de cartel en el mejor momento de carrera tras el lanzamiento de su álbum Autoterapia. Junto a ellos, Elefantes, Shinova, Triángulo Inverso y We Are Not Djs como fin de fiesta.

El recinto en el que se celebrarán los conciertos principales se encuentra en el Parque de los Nadales, situado en un "acantilado en el que se deslizan las olas del mar, donde los asistentes podrán disfrutar de las preciosas calles de la localidad malagueña e impregnarse de la cultura costera de la población", apunta la organización en el comunicado remitido a Europa Press.

También habrá otras alternativas dentro de la programación del festival. Por un lado, #BENALBABY, con actividades para los más pequeños en los Jardines del Muro. Por otro, además de los conciertos del recinto, a lo largo del día habrá recitales gratuitos y sorpresas en #BENALDÍA, que tendrá lugar en la Plaza de la Niña, símbolo de la ciudad que este año celebra su 50 aniversario.

Este nuevo festival llega de la mano de El Planeta Sonoro, productora de, entre otros eventos, Sonorama Ribera, uno de los festivales principales del país con más de 20 ediciones a sus espaldas, que crea BenalFest con la intención de contagiar la Costa del Sol del espíritu del festival arandino.