La primera gira española de la Orquesta del Festival de Bayreuth, con Pablo Heras-Casado, arranca este sábado

Archivo - Pablo Heras-Casado - LUIS CASTILLA/JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El director de orquesta Pablo Heras-Casado se pondrá al frente de la Orquesta del Festival de Bayreuth en su primera gira por España, que se desarrollará entre el 29 de agosto y el 8 de septiembre coincidiendo con el 150 aniversario de la creación del prestigioso certamen alemán dedicado a la obra de Richard Wagner.

Así, el itinerario de la gira comienza este 29 de agosto en el Palau de la Música Catalana de Barcelona y después la agrupación actúa el 31 de agosto en el Festival Internacional de Santander, el 2 de septiembre en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, el 3 de septiembre en el Teatro Real de Madrid, el 6 de septiembre en el Palau de la Música de Valencia y finalizará el 8 de septiembre en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria.

Concretamente, el programa seleccionado para estas citas es un recorrido por las cuatro jornadas que componen la tetralogía wagneriana de 'El anillo del nibelungo'. De este modo, la formación interpretará fragmentos de 'El oro del Rin', 'La valquiria', 'Siegfried' y 'El ocaso de los dioses'.

El maestro andaluz estará acompañado en el escenario por un elenco vocal integrado por la soprano Catherine Foster, el tenor Klaus Florian Vogt y el bajo-barítono Nicholas Brownlee.

Esta gira consolida la trayectoria de Heras-Casado con la institución alemana, a la que comenzó a estar vinculado en 2023 tras debutar al frente de una nueva producción de 'Parsifal'.

Durante este verano de 2026, el director ha completado su cuarta temporada consecutiva dirigiendo dicha obra en el festival. De hecho, su labor al frente del foso de Bayreuth le valió ser nombrado Director del Año en 2024 por la revista Opernwelt, recibir el galardón OPER! AWARD en Bruselas en 2025 y obtener el Premio Nacional de Música otorgado por el Ministerio de Cultura de España en septiembre de ese mismo año.