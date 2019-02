Principales ganadores de los premios Grammy 2019

GETTY IMAGES FOR THE RECORDING A / ALBERTO E. RODR

Actualizado 11/02/2019 10:42:44 CET

LOS ÁNGELES, 11 Feb. (Reuters/EDIZIONES) -

Los Premios Grammy, los principales honores de la industria de la música, fueron entregados el domingo en una ceremonia en el Staples Center de Los Ángeles conducida por la cantante de R&B Alicia Keys.

A continuación, una lista de los ganadores de las principales categorías.

Álbum del Año:

Golden Hour - Kacey Musgraves

Grabación del Año:

"This Is America" - Childish Gambino

Canción del Año:

"This Is America" - compositores Donald Glover & Ludwig Goransson

Mejor Nuevo Artista:

Dua Lipa

Mejor Interpretación Pop:

"Joanne (Where Do You Think You're Goin'?)" - Lady Gaga

Mejor Álbum Pop Vocal:

Sweetener - Ariana Grande

Mejor Álbum de Rap:

Invasion of Privacy - Cardi B

Mejor Álbum de Música Country:

Golden Hour - Kacey Musgraves

Mejor Álbum de Rock:

From the Fires - Greta Van Fleet

Mejor Video Musical:

This is America - Childish Gambino

Mejor dúo pop o en grupo:

Shallow (Lady Gaga con Bradley Cooper)

Mejor álbum vocal de pop:

Sweetener de Ariana Grande

Mejor álbum americano:

By the way, I forgive you de Brandi Carlile

Mejor álbum de R&B:

H.E.R. de H.E.R.

Mejor álbum de música alternativa:

Colors de Beck

Mejor banda sonora:

Black panther, de Ludwig Göransson

Mejor álbum de pop latino:

Sincera de Claudia Brant

Mejor álbum latino de rock, urbano o música alternativa:

Aztlan de Zoé

Mejor interpretación de rock:

When bad does good de Chris Cornell

Mejor interpretación de metal:

Electric Messiah de Highon Fire Band

Mejor canción de rock:

Masseduction de Jack Antonoff y Annie Clark