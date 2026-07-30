Quevedo y Bad Gyal lideran la lista de canciones más escuchadas en el extranjero en la primera mitad de 2026

Archivo - El cantante Quevedo, durante su concierto, en el Movistar Arena, a 17 de febrero de 2025, en Madrid (España). Pedro Luis Domínguez Quevedo, más conocido por su nombre artístico: “Quevedo”, es un cantante y compositor español de reguetón, pop rap - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Quevedo y Bad Gyal encabezan la lista de canciones de artistas españoles publicadas en 2026 y más reproducidas fuera de España en la primera mitad del año, según datos difundidos este jueves por Spotify.

La lista de las canciones de artistas españoles más escuchadas en el extranjero en 2026 sitúa a Quevedo como el gran protagonista del año. El artista canario es uno de los que mayor presencia obtiene en el ranking, con las tres primeras canciones entre las quince más reproducidas fuera de España, con 'Al golpito', colaboración con el grupo Nueva Línea, seguida por 'Ni borracho' y 'Scandic'.

Junto a él, Bad Gyal reafirma su posición como una de las artistas españolas con mayor proyección global. La catalana consigue colocar tres temas en la lista: 'Choque', junto a Chencho Corleone; 'Te Daré'; y 'Más Cara', reflejando el alcance internacional de su propuesta y su estrecha conexión con el mercado latino.

La influencia de la música urbana española continúa siendo una de las grandes protagonistas del ranking. Rels B, que fue el artista español más escuchado fuera de España en 2025, aparece con dos canciones entre las más exportadas del año: 'El cielo', junto a Kali Uchis, y 'Lleva al sol', mientras que Rosalía también firma un doblete con 'Berghain - Remix', junto a Conrad Taylor, Björk e Yves Tumor, y 'Focu Ranni'.

La lista también demuestra la diversidad del talento español que está cruzando fronteras. Figuran artistas consolidados como Alejandro Sanz, con 'Cuéntame' junto a Yami Safdie, o Lola Indigo con 'Fifty Fifty' de Kenia OS así como nombres de la nueva generación como Rvfv, Yapi, o Adrian Fyrla, cuyas colaboraciones con artistas internacionales siguen ampliando el alcance de la música hecha en España.