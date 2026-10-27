Raphael, Ana Belén o Jordi Savall, primeros Académicos de Honor por la Academia de Música de España

Archivo - El cantante Raphael durante la inauguración del Auditorio Municipal Raphael de Boadilla del Monte, a 13 de febrero de 2026, en Boadilla del Monte, Madrid (España). - José Ruiz - Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Academia de la Música de España ha concedido por primera vez en su historia la distinción de Académicos de Honor a diez personalidades referentes en el panorama musical nacional, entre las que se encuentran figuras de la interpretación como Raphael, Ana Belén o Jordi Savall.

La entidad ha detallado que este reconocimiento busca poner en valor trayectorias excepcionales que han impulsado el progreso de la música española desde áreas como la interpretación, la composición, la investigación, la producción y el periodismo especializado.

Así, en esta primera edición, la institución ha seleccionado a Ana Belén, 'Berry' Navarro, Carmen Linares, Diego A. Manrique, Jesús López, Jordi Savall, María del Mar Bonet, Maryní Callejo, Raphael y Teresa Catalán.

En el apartado de la música popular, la nómina incluye a referentes de la canción española como Ana Belén y Raphael, junto a María del Mar Bonet, voz clave de la canción de autor y la música mediterránea, y Carmen Linares, una de las grandes figuras del cante flamenco.

Por otro lado, en el ámbito clásico y de investigación destaca Savall por su labor en la difusión de la música antigua, la compositora contemporánea Teresa Catalán y la productora, arreglista y pianista Maryní Callejo.

El reconocimiento abarca también el trabajo de perfiles de la industria discográfica y la comunicación. Es el caso de 'Berry' Navarro, destacado en el ámbito del 'management' y la representación artística; Jesús López, ejecutivo de extensa trayectoria internacional en la dirección empresarial; y Diego A. Manrique, periodista y crítico musical.