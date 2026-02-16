Raphael se suma a Ara Malikian, Chambao, Emilio Aragón e Ismael Serrano en el concierto solidario 'Lucha de Gigantes'

Archivo - Inspirado en la música de Antonio Vega, Lucha de Gigantes rinde homenaje a quienes combaten cada día el hambre en el mundo y visibiliza a los 673 millones de personas que lo padecen. - ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE - Archivo

El cantante Raphael es el último artista confirmado para la tercera edición de 'Lucha de Gigantes', el concierto solidario de Acción contra el Hambre que se celebrará el próximo 11 de marzo a las 20.00 horas en el Teatro Real.

De este modo, Raphael compartirá escenario con los artistas previamente anunciados Alice Wonder, Ara Malikian, Chambao, El Kanka, Ismael Serrano, Travis Birds y Emilio Aragón en una cita con la que la organización busca visibilizar a las 673 millones de personas que padecen hambre en el mundo, respaldar su labor humanitaria y movilizar a ciudadanía, instituciones y sector privado para avanzar hacia la erradicación del hambre.

La tercera edición de este concierto, inspirado en la icónica canción de Antonio Vega, 'Lucha de Gigantes', reúne a voces destacadas de la escena musical para amplificar el mensaje: "poner fin al hambre, un desafío hoy más complejo y extendido que nunca". Los fondos recaudados se destinarán íntegramente a garantizar apoyo vital a las personas que sufren hambre en el mundo.

"Cada entrada para 'Lucha de Gigantes' es un gesto que trasciende la música. Es un compromiso real con las millones de personas que hoy luchan por algo tan básico como alimentarse. En Acción contra el Hambre sabemos que el hambre se puede evitar, y este concierto es una prueba de que cuando la cultura y la ciudadanía se unen, es posible mover montañas. Nuestro mayor desafío sigue siendo recordar al mundo que el hambre tiene solución, y que juntos podemos acelerar ese cambio", ha explicado el director general de Acción contra el Hambre, Manuel Sánchez-Montero.

Las entradas ya están a la venta, con un precio desde 30 euros, y se pueden conseguir en la página web del Teatro Real o en sus taquillas.