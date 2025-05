Raquel del Rosario regresa a la música con 'La voz olvidada': "La naturaleza es mi mayor fuente de inspiración"

LOS ÁNGELES, 22 May. (EUROPA PRESS - Raquel Laguna) -

Tras una década de silencio musical, Raquel del Rosario, la que fuera voz de El Sueño de Morfeo, regresa con su primer álbum en solitario. Titulado 'La voz olvidada', este nuevo disco estará disponible en todas las plataformas digitales a partir de este viernes 23 de mayo. Y, tal y como avanza la artista, no es un simple regreso, es una transformación profunda y casi espiritual.

"Incluso a mí me sorprendió este regreso", confiesa la artista canaria durante una entrevista exclusiva concedida a Europa Press. "Yo pensaba que la etapa musical había acabado, pero después de pasar estos diez años alejada de los escenarios y enfocada en la crianza de mis niños, surgió como un llamado... Llegó con mucha fuerza, sobre todo la primera canción, 'La voz olvidada'. Cuando siento esos llamados, los tengo que hacer porque si no, siento que algo muere", apunta.

Con este tema nació el germen de todo un proyecto conceptual y sonoro que se aleja radicalmente del pop melódico con el que triunfó en la década de los 2000. La voz olvidada es un álbum dividido en cinco capítulos donde Raquel se adentra en la exploración de cuatro arquetipos femeninos cargados de simbolismo ancestral. A través de una fusión de folclore canario, sonidos tribales y arreglos minimalistas, el disco se convierte en una travesía emocional y sensorial.

"Esa frase, 'soy la voz olvidada, pero no silenciada', me llegó como una descarga. Se me puso la piel de gallina", recuerda. "Habla de esa voz yo había olvidado durante tanto tiempo, que no había usado en diez años, pero también de las voces ancestrales, de la sabiduría antigua que quiere ser rescatada", apunta.

REGRESO A LAS RAÍCES

En este viaje musical, las Islas Canarias tienen un papel protagonista. Raquel del Rosario ha vuelto a su tierra natal, para grabar parte del disco y rodar algunos de sus videoclips, en los que ha trabajado junto a su esposo, el cinematógrafo Pedro Castro. "Fue un reencuentro con mi tierra. Incluso sentí un llamado de volver a casa. Por eso busqué músicos canarios, como Jonatán Rodríguez. Tiene mucho de mis raíces, porque así lo sentí. Y al final esos llamados, que son del corazón, hay que atenderlos".

Este álbum en solitario sirve como puente entre su nueva identidad artística y su pasado musical. "Recuerdo a aquella Raquel de El Sueño de Morfeo como una versión antigua, porque he cambiado muchísimo a nivel personal, pero a la vez le tengo mucho cariño porque es una Raquel que vivió experiencias increíbles", afirma la cantante.

Hoy en día, su mayor fuente de inspiración nace del contacto con la naturaleza. "Mis hijos me han acercado mucho a la naturaleza. Cuando me conecto con esa energía, empiezan a fluir muchas ideas. Creo que hemos perdido esa conexión con la naturaleza y somos parte de ella", señala.

LA MATERNIDAD, UN VIAJE DE APRENDIZAJE

La maternidad también ha sido una gran maestra en la vida de la grancanaria. "Ser madre me ha cambiado mucho. Ha sido un viaje de aprendizaje, de compartir lo que eres. Mis hijos me han enseñado muchísimas cosas. Yo siempre digo que son mis maestros. Son un espejito precioso en el que mirarte y en el que aprender mucho, mucho, mucho". Desde su residencia en la ciudad de Los Ángeles, Raquel del Rosario confiesa echar de menos muchas cosas de España.

"La gastronomía, mi gente, mis islas, el carácter español... Las croquetas, el jamoncito... todo eso lo tengo apuntado en una lista cada vez que regreso". Para quienes esperen reencontrarse con la Raquel del pasado en este debut en solitario, el mensaje de la cantante es claro. "Van a encontrar una Raquel completamente nueva. Ni mejor ni peor, simplemente distinta. Muy conectada con todo lo ancestral, con la tierra, con la espiritualidad. Es otro momento vital. En este trabajo me he dejado el alma, pero lo he disfrutado muchísimo", explica.