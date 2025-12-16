El regreso de Agorazein, con C. Tangana, agota todas las entradas del Movistar Arena de Madrid en minutos

El regreso de Agorazein, con C. Tangana, agota entradas en el Movistar Arena - EUROPA PRESS

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El regreso del colectivo madrileño Agorazein -que forman C. Tangana, Sticky M.A., Jerv. AGZ, I-Ace y Fabianni- ha agotado todas las entradas del Movistar Arena de Madrid en menos de una hora.

El próximo 15 de noviembre de 2026, Agorazein actuará en una fecha única en Madrid -por el momento no hay nada más confirmado, explican fuentes de la promotora Live In Dallas a Europa Press- para celebrar el 10 aniversario de la salida del último disco que hicieron, 'Siempre'. Este trabajo aglutina canciones como '100k pasos', 'Tentación', 'Planes' o 'Ya sabes'.

El regreso lo han anunciado a través de redes sociales este lunes con un vídeo en el que se veía a los artistas y de fondo sonaba la instrumental de '100k pasos'. Hace un mes que los seguidores del grupo esperaban su vuelta por el aniversario, después de que se publicasen algunas pistas por redes.

Aunque el último trabajo que compartieron fue en 2016, el grupo madrileño de rap llevaba sin actuar desde 2018.

Este colectivo de rap comenzó a ganar popularidad en 2008, cuando Antón Álvarez aún no era C. Tangana, sino Crema. Desde su separación, tanto Álvarez como Sticky M.A. han desarrollado sus carreras como solistas. En el caso de Sticky, centrado en el trap. Ademas, Jerv.AGZ, Fabianni y I-Ace han hecho trabajos de producción.

El regreso del grupo también supone la vuelta de C. Tangana, que lleva sin actuar para el público desde septiembre de 2022, cuando finalizó la gira de su último disco, 'El Madrileño'. Desde entonces, el artista ha trabajado en el mundo del cine estrenándose como director con el documental 'La guitarra flamenca de Yerai Cortés', por el que recibió el Goya a Mejor Película Documental en la última edición de los premios.

En lo musical, en 2023 publicó una canción de rap, 'Estrecho/Alvarado', en la que hacía referencias a sus orígenes y comienzos; el himno del equipo de fútbol gallego RC Celta, 'Oliveira Dos Cen Años'; y lo más reciente, este mismo año, una canción en colaboración con el puertorriqueño Mora: 'Droga'.

Según ha constatado Europa Press, casi 100.000 personas se han apuntado a la cola virtual para acceder a la compra.