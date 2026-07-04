Rels B cierra su gira internacional en Madrid con el concierto más grande de "toda su vida"

El cantante Rels B actúa durante un concierto en el Riyadh Air Metropolitano, a 4 de julio de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El artista mallorquín Daniel Heredia Vidal, conocido como Rels B, ha cerrado este sábado por la noche en Madrid su gira internacional que le ha llevado a Latinoamérica con un concierto que se erige como el más importante de su vida al llenar por primera vez un estadio en España, en este caso el Metropolitano.

Cuando faltaban 15 minutos para las nueve de la noche, la pantalla gigante se encendía para mostrar un vídeo de agradecimiento del balear grabado en su "islita, con el atardecer que siempre le da suerte". En el instante que se apagaba la pantalla, rugía el estadio para recibir al cantautor treinteañero, vestido con un polo gris ancho de rayas, un pantalón verde también holgado y botas personalizadas.

El show ha arrancado con 'El mundo x ti', la primera canción de su último álbum, con la que el cantante ha creado poco a poco un ambiente de euforia que llegaría a su punto álgido en torno a la última mitad del show.

"Muchas gracias Madrid, hace tiempo que no me ponía nervioso, pero hoy estoy nervioso", ha gritado, para luego, conforme transcurría el concierto, repetir este profundo agradecimiento varias veces enfatizando el cariño que le profesaba al público y la "buena energía" que sentía.

Durante casi dos horas y media, el creador de 'A mí', su mayor éxito, que ya acumula más de 1.000 millones de reproducciones en Spotify, ha hecho un repaso por su carrera a través de 42 temas, dándole especial protagonismo a su último disco 'Love love Flakk' en el estadio madrileño, que le ha devuelto la energía coreando y gritando a pleno pulmón todas las canciones.

De su undécimo trabajo de estudio que estrenó en mayo --poco después de que terminara su gira por Sudamérica que le llevó a colgar el cartel de 'sold out' en países como México o Argentina-- en el que acumula una tonelada de melodías con ritmos latinos, el artista ha interpretado algunas canciones como la melancólica pero a la vez reconfortante 'Aprendí a decir no', o las tan celebradas 'Lleva al sol', 'Quién te ve' o 'Sueño'.

Acompañado por bailarines y orquestas tanto clásicas como de ritmos caribeños y con un escenario que sorprendía abriéndose y mostrando un estudio de música, el 'Skinny Flak', visiblemente emocionado, ha recibido en el escenario a varios artistas con los que ha colaborado en canciones para cantar con ellos, como el madrileño Cráneo, RecycledJ, Dollar, Maikel Delacalle o J Abecia.

También ha regalado a sus fans el directo de 'Buenos genes', uno de sus primeros éxitos, en el que colabora con el granadino Dellafuente y que sus seguidores han coreado sin descanso.

Así, el artista cierra en la capital una gira internacional de la misma manera que la empezó también en Madrid, aunque en el Movistar Arena, hace ya más de un año, agotando todos los tickets.

En este momento, el cantante, acompañado en este concierto por rostros conocidos, su mujer y su familia, ha querido recordar algunos de sus temas más antiguos, agradeciendo al público que le lleve siguiendo en su casi década de trayectoria musical y reconociendo el esfuerzo que todo su equipo ha puesto en pensar y realizar este show.

Tras estas confesiones, 'lo que hay x aquí' --en versión acústica-- y 'Me gustas natural' se han sucedido tras el cambio de ropa, más elegante y todo al blanco del artista. Llegados a este punto, ha recuperado su clásico 'Un desperdicio' mientras apelaba continuamente a un público emocionado y totalmente entregado.

A continuación ha tocado la melancólica 'shortyquetevayabnRMX', a la que han sucedido 'La última canción' y 'Un verano en Mallorca', para después volver a recuperar el tema que da nombre a la gira, 'a new star (2 0 2 4)'. Después ha sido el turno de 'Sonríe', acompañada de bailarines y una orquesta de ritmos latinos.

Casi al final del concierto, el artista ha interpretado su mayor éxito, 'A Mí', para alcanzar el clímax del espectáculo. Así, decenas de miles de personas, la mayoría jóvenes, han seguido coreando y bailando de lado a lado estos acordes inolvidables.

"Creo que ha sido el puto concierto más guapo de toda mi vida", ha confesado mientras se abrazaba a sí mismo y trataba de contener las lágrimas.

Las miles de personas que le acompañaban en esta cita han cerrado la actuación del treinteañero de Palma de Mallorca coreando a gritos la impresionante 'que todo siga igual,,,o que vaya mejor'. "Gracias Madrid, os amo", ha vociferado Rels B como colofón a este concierto.