Ride volverán a España para dos conciertos en Barcelona y Madrid

Ride volverán a España a principios de 2020 para presentar su nuevo álbum, This Is Not a Safe Place, que llegará el 16 de agosto de nuevo bajo la producción de Erol Alkan y la mezcla de sonido de Alan Moulder.

La banda británica, nombre clave del shoegaze, vuelve comandada por Mark Gardener y Andy Bell para actuar en Barcelona (7 de febrero, Sala Apolo) y Madrid (8 de febrero, Sala But).

Las entradas ya están a la venta al precio de 28 euros (más gastos de distribución) en Redtkt y Ticketmaster, según informa el comunicado remitido a Europa Press.