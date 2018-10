Rihanna, Paul McCartney y Kanye West estrenan canción conjunta: Four Five Seconds

Actualizado 26/01/2015 11:21:59 CET

Rihanna ha estrenado una nueva canción titulada Four Five Seconds, en la que cuenta con la colaboración de Paul McCartney y Kanye West. En esta conjunción de talentos, la de Barbados se encarga de cantar con ayuda de Kanye West, mientras que McCartney toca los teclados.

Mientras la canción está ya disponible en iTunes, sigue sin aclararse si ésta formará parte de alguno de los próximos discos de cualquiera de los tres artistas.

Four Five Seconds es un nuevo paso en la colaboración entre el ex Beatle Paul McCartney y el rapero Kanye West, quienes un par de semanas atrás lanzaron el single Only One, que, además, se anunció como la primera muestra de una colaboración que tendría más resultados.