Rod Stewart revela su batalla contra el cáncer de próstata

Actualizado 16/09/2019 13:57:38 CET

31 March 2019, Scotland, Glasgow: British rock singer Sir Rod Stewart (C) attends the Scottish Premiership soccer match between Celtic and Rangers at Celtic Park. Photo: Ian Rutherford/PA Wire/dpa - Ian Rutherford/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 16 Sep. (EDIZIONES) - Rod Stewart ha revelado su batalla secreta contra el cáncer de próstata, al tiempo que ha animado a los hombres a hacerse revisiones periódicas para atajar esta enfermedad. El cantante de 74 años fue diagnosticado con cáncer de próstata en febrero de 2016 durante un chequeo rutinario. Tres años después, la enfermedad está en remisión desde el pasado julio. Ahora Rod Stewart ha hablado por primera vez públicamente al respecto durante un evento benéfico para recaudar fondos contra el cáncer de próstata en Surrey (Inglaterra), en el que también estuvieron Kenney Jones (viejo compañero en Faces) y el guitarrista de los Rolling Stones, Ronnie Wood. "Tres años atrás fui diagnosticado con cáncer de próstata. Nadie lo sabe, pero pensé que ya era hora de decírselo a todos. Ahora estoy bien, pero tuve cáncer de próstata y simplemente me salvé porque lo descubrí temprano", dijo a los asistentes, según recoge The Mirror. Haciendo gala de su habitual sentido del humor, Rod dijo a los 500 asistentes: "Tíos, realmente tenéis que ir al médico. Un dedo en el culo y no duele nada". Ronnie Wood, quien en el pasado superó un cáncer de pulmón, apoyó en el evento a su colega incluso pasándole el brazo por el hombro. Y en un momento dado, tras abrazarse, dijo: "Ahí arriba le gustamos a alguien, Rod". Por último, Stewart aún añadió: "Si eres positivo y trabajas y mantienes una sonrisa en tu cara... He trabajado por dos años y he sido feliz. El buen Señor me cuidó".