Rosalía publica 'Lux' al completo en digital: suma 'Focu 'Ranni', 'Novia Robot' y 'Jeanne'

Rosalía en el videclip de 'Focu 'Ranni' - SONY MUSIC

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Rosalía ha publicado este viernes su disco 'Lux' completo en digital porque las canciones 'Focu 'Ranni', 'Novia Robot' y 'Jeanne' solo estaban hasta ahora en los formatos en físico -vinilo y CD-.

Aunque no estaban en plataformas digitales, las ha cantado en los conciertos de Francia, Italia, España y Portugal.

En 'Focu 'Ranni' -en siciliano y español-, Rosalía habla contundentemente de su "libertad", la cual, explica, no va a dar a cambio de ningún amor romántico. Alternando entre voz melódica y otra más hablada, susurrada casi, la artista cuenta cómo la idea de matrimonio le hizo darse cuenta de que nunca ha sido de nadie que no sea de ella misma.

"No seré tu mitad ni de tu propiedad, seré mía y de mi libertad", asegura. Para este tema, la cantante catalana se inspiró en la historia de Santa Rosalía de Palermo, una noble siciliana que renunció su vida cortesana y al matrimonio para convertirse en ermitaña en el Monte Pellegrino, dedicándose a la oración.

En 'Novia robot' -que mezcla mandarín y hebreo con español- va más allá y hace una crítica directa al placer masculino que se nutre a costa de las mujeres. En tono irónico trata de apelar a estas mujeres que se presentan como sumisas para recibir la aprobación de ese modelo de sociedad.

Literalmente, satiriza con el negocio de un fabricante de juguetes sexuales que ofrece robots de mujeres y acusa a quien los desea. "Querías un robot pero yo soy real", canta en un tono divertido pese a la problemática que presenta. En 'Jeanne', Rosalía alterna el francés y el español.

Para acompañar el lanzamiento de 'Lux (Complete Works)', Rosalía también ha estrenado videoclip de la primera de las canciones 'Focu 'Ranni'. En este, la artista aparece vestida de novia y acompañada por otras cuantas mujeres, que la agarran y arropan en su huida en moto de ese matrimonio que narra.

Está dirigido por Petra Collins -ya había trabajado con la catalana en editoriales de revistas-, que pone elementos como el campo o un caballo blanco como símbolos de esa liberación de la que habla Rosalía.