El artista de rock, Rosendo Mercado, durante la presentación de su libro de memorias ‘Ni gozo ni calvario’, a 25 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cantante Rosendo Mercado, que publica su biografía 'Ni gozo ni calvario' (Espasa), ha alertado de las "ideologías reaccionarias" de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.

"Estamos un poco en la de siempre. Se repite la historia, aquí ha habido, desde que somos democracia, cierta alternancia pero muy en un término medio. Sigue habiendo problemas de los que ha habido siempre que se pueden acrecentar cuando los que puedan gobernar tienen ideas reaccionarias a ese nivel. Estamos ahí, tampoco quiero hacer ningún tipo de apología a ninguna historia. Me considero un currante de mi trabajo y estoy con los currantes", ha dicho el guitarrista en un encuentro con los medios este miércoles.

Asimismo, ha recordado que si él tiene conciencia social es porque es hijo de un zapatero que se pasó la vida trabajando para sacar a la familia adelante. "Tengo conciencia social, soy hijo de un zapatero que se pasó la vida currando para sacar a la familia de adelante. Esa es mi educación. No me ha gustado estudiar, con lo cual soy un poco zapatero también y tengo conciencia de barrio y de currante", ha añadido.

Con la publicación de su biografía, el cantante de Leño ha vuelto a la vida pública desde que se jubiló de los escenarios y en ese sentido ha reconocido que no echa nada de menos la vida como artista.

AFORTUNADO: JUBILADO CON "REMANENTE" PARA VIVIR CON MÍNIMOS

"Me siento muy afortunado por haber llegado a la jubilación con un remanente que, si no vivo muchos años, me va a dar para seguir viviendo con unos mínimos. Como me dé por alargarme voy a tener que volver a grabar discos ya con 90 años. Entonces voy a ver si soy capaz de aguantar lo que me queda", ha comentado.

El libro repasa casi cuatro décadas de rock español, que va desde sus primeras etapas en Carabanchel hasta el auge del rock en los años 80 y llega este miércoles a las librerías con una segunda edición ya en marcha.

"He tardado cuatro o cinco años para escribir 200 páginas. No es poco, ¿eh? Primero y seguramente el último, quita, quita", ha bromeado el músico sobre el proceso creativo, que ha definido como el relato del "día a día de un currante que se ha ido buscando la vida", sin artificios ni "fantasía".

Más allá de su faceta como "autor" de letras, el madrileño ha confesado que en su casa no había tradición lectora y que le costó coger el hábito, aunque hoy en día celebra haber leído obras como 'El Quijote' o 'El lobo estepario'.

Además, ha explicado que esta nueva obra responde a la necesidad de contar su vida en primera persona, frente a biografías anteriores en las que "no se acababa de creer" lo escrito, y con la ilusión de que la lea su nieto de doce años.

"NO ME HAGAS SUFRIR. BÁJATE DEL ESCENARIO"

Respecto a su retirada de los escenarios hace casi ocho años, Mercado ha señalado que llegó un momento en que se sintió "un poco fuera de lugar" y decidió dar paso a las nuevas generaciones, al tiempo que ha criticado a quienes se aferran a las giras sin estar en condiciones. "Hay veces que los ves y dices: por favor, no me hagas sufrir, bájate del escenario", ha añadido.

Tras dejar el directo y sufrir un problema de artrosis en la mano que le obligó a aparcar la guitarra durante un tiempo, ha asegurado que lleva una vida tranquila a caballo entre Madrid y un pueblo de Burgos. Allí pasa el tiempo paseando o yendo al cine, aunque no descarta volver a tocar sin prisa en casa e incluso grabar algún tema en el futuro.

El final de su etapa en activo ha sido lo que más le ha costado plasmar en la biografía y ha reconocido que lo más doloroso ha sido narrar las desavenencias internas dentro de Leño en sus últimos años.

"Quizá fue uno de los motivos por los que llegó (la separación) un poco antes de tiempo. Pero si no hubiese sido por ellos, la habría tomado igual. Lo que no me aguantaba era el cuerpo. Quería seguir tocando en trío y cantar, tocar a la vez y aguantar dos horas de concierto... No tengo esa energía ni ese espíritu", ha apostillado.

Rosendo también ha lamentado la deriva actual de la industria musical, a la que siente que ya no pertenece y que percibe como "un comercio muy descarado" en el que el ocio y las tendencias han desplazado a la música. En cualquier caso, ha precisado que está desconectado de las plataformas digitales y escucha únicamente sus propios vinilos.

Por último, el músico ha tenido palabras de afecto para su barrio, Carabanchel --ironizando con que si Madrid "es una mierda, Carabanchel es la parte de atrás de la mierda", pese a haber sido elegido entre los barrios más 'cool' del mundo--.