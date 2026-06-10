Rozalén defiende su actuación ante el Papa: "Pensé en el privilegio de cantar ante una de las personas más influyentes"

La cantante Rozalen (c) participa en el encuentro 'Tejer redes con el mundo de la cultura, la educación, la empresa y el deporte', junto al Papa León XIV, en el Movistar Arena. - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La cantautora albaceteña Rozalén ha defendido públicamente su reciente actuación ante el Papa León XIV en el encuentro 'Tejer redes con el mundo de la cultura, la educación, la empresa y el deporte", celebrado en Madrid, en el que ha explicado los motivos personales y familiares que la llevaron a aceptar la invitación.

"Pensé en el privilegio de cantar mi mensaje ante una de las personas más influyentes del planeta", ha asegurado la artista, quien también ha querido honrar la memoria de su padre, un sacerdote secularizado. En el texto, publicado por su Intagram y recogido por Europa Press, la cantante ha desvelado sus raíces vinculadas a la Iglesia ya que su padre fue un sacerdote que, en los años 70, dirigía obras de teatro, coros, organizaba ligas de fútbol en la sierra "y revisaba los derechos laborales en los campos de trabajo y la vendimia", además de ser un admirador de Óscar Romero, la Teología de la liberación o el papa Juan XXIII.

Así, ha afirmado ser "hija de un sacerdote secularizado tras 10 años" por enamorarse de su madre. "A mi padre le dolía el mundo. Murió con su vocación intacta", ha añadido, al tiempo que ha calificado a su madre como una mujer que "se aferra a sus creencias para mantenerse viva".

En este contexto, Rozalén ha puesto en valor el papel que ha tenido la Iglesia de su barrio en sus inicios, señalando que fue la que la impulsó a "cantar, actuar, meterme en voluntariados, a tener conciencia social y a ser inclusiva". Asimismo, ha destacado la labor de la "gente luminosa" que ha conocido en sus años de colaboración en proyectos de cooperación en Latinoamérica y África.

Ha reconocido, no obstante, sus discrepancias con la Iglesia Católica, afirmando que "la parte oscura de la institución es de sobra conocida y es indefendible", calificando de "escalofriantes" los casos de pederastia. Del mismo modo, ha dejado claro que no comparte las posturas de la Iglesia respecto al papel de la mujer, el colectivo LGTBI, el aborto o la muerte digna.

Por el contrario, la artista sí se ha mostrado en sintonía con otros aspectos de la línea actual del Vaticano: "Sí me gusta la posición antibelicista, la preocupación por la IA y la empatía ante los inmigrantes".

Respecto al momento en que varios sacerdotes de Madrid le propusieron participar en el evento celebrado en el Movistar Arena, donde interpretó su tema 'Y Busqué', Rozalén ha explicado que pensó en "la gente buena" que conoce, en su familia y, "por supuesto", en su padre. "Ha sido como honrarle por los años que sé que fueron duros para él", ha confesado.

Aunque la cantautora ha reconocido que no tiene que de dar explicaciones, ha manifestado su deseo de compartirlas porque "con los años se aprende que no es justo generalizar". "Solemos quedarnos con la parte superficial de las cosas, pero tantas veces, rascando un poquito, logramos comprendernos", ha indicado la artista que ha destacado que, "al menos, estos días estamos dialogando y reflexionando mucho". "Eso siempre es positivo", ha concluido.