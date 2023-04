Ruth Lorenzo sustituye a Nieves Álvarez y dará los votos de España en el Festival: "Eurovisión es un puzzle de factores"

"Me encantaría verla en un 'top 10'", reconoce Lorenzo sobre la participación de la representante española, Blanca Paloma

MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La cantante murciana Ruth Lorenzo --quién representó a España en el Festival de Eurovisión de 2014 celebrado en Copenhague (Dinamarca) con 'Dancing in the rain'-- sustituirá a Nieves Álvarez como portavoz del jurado español en esta edición de Eurovisión, festival que ha calificado de "un puzzle de factores".

En rueda de prensa celebrada en Madrid, Lorenzo ha revelado que este encargo le fue comunicado recientemente y que fue recibido con "mucha ilusión" ya que, como ha recordado, para ella Eurovisión fue "la puerta para entrar en España" tras iniciar una carrera musical en Reino Unido gracias, en parte, a su participación en el programa 'Factor X' de Inglaterra donde interpretó temas como 'Knockin on Heavens Door' o '(You Make Me Feel Like) A Natural Woman' con los que se hizo un hueco en la semifinal.

En concreto, la labor encomendada a Lorenzo será la de comunicar los resultados de las votaciones en España. En este sentido, ha señalado que "tener representación de alguien que ha estado sobre el escenario de Eurovisión es un guiño muy bonito para el festival y para lo que significa".

"Espero no equivocarme y hacer bien toda la parte técnica por respeto hacia los países y a los participantes que están recibiendo sus puntuaciones", ha declarado la cantante y compositora.

Por otro lado, la cantante ha señalado que, a pesar de que el selecto 'Big 5' (en el que se encuentran España, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido) constituye una posición "muy cómoda", suele perjudicar a estos países. "Si pensamos en los países que ganan Eurovisión, ninguno de ellos está en el Big 5. Yo me lo cargaría directamente", ha afirmado.

Desde el año 2022, RTVE organiza el Benidorm Fest para escoger la canción representante de España en el certamen europeo tomando el legado que, en 1959, inició el Festival Español de la Canción de Benidorm en el que partciparon artistas como Julio Iglesias, Raphael, Víctor Manuel o Karina, entre otros.

Lorenzo ha puesto en valor el nuevo formato que, destaca, ha sido retomado por "gente que ama la música y quiere darle una visibilidad a los artistas". "Traer a la vida ese festival y hacerlo bien es importante y a mí me está encantado", ha manifestado la murciana.

Este año 2023, Blanca Paloma será la encargada de representar a España en la 67ª gala de Eurovisión que acogerá, bajo el lema 'United by music', la ciudad de Liverpool los próximos 9, 11 y de 13 de mayo. Para la nueva portavoz del jurado español, la ilicitana --que acudirá al certamen con su canción 'EAEA'-- es "una artistaza increíble, que lo está haciendo muy bien y hay que olvidarse del puesto en el que vaya a quedar".

"Como compañera, la vería ganadora. Como alguien que le gusta Eurovisión y quitando la ilusión de ser española, me encantaría verla en un 'top 10'" ha declarado Lorenzo.

Asimismo, ha incidido que, a la hora de participar en Eurovisión, "no hay que pensar en el puesto o la posición, sino en otras claves que pueden que te lleven a un mejor puesto" y señala que, si no se tiene la intención de "hacer algo memorable", el artista se queda "a medio gas".

También ha advertido del potencial musical de la actuación de la representante de Armenia, Brunette, que asegura "viene silenciosamente fuerte" con una "gran canción, una muy bella puesta en escena y un espíritu muy bueno". No obstante, ha asegurado que le "encantaría" que la ganadora fuese la representante de Suecia, Loreen, a la que ha calificado de "guerrera".

Durante la presentación de la nueva portavoz, la directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre, ha anunciado que los días 12 y 13 de mayo Benidorm acogerá una serie varios conciertos con Soraya, Sofía Martín, Megara, Sharonne o José Otero.

"LIBERTAD" EN SU NUEVA VIDA COMO ARTISTA INDEPENDIENTE

Ruth Lorenzo también ha tenido tiempo para hablar de su etapa como artista independiente, lo que asegura le ha dado "libertad". Próximamente, presentará un EP y ha adelantado que tiene sorpresas preparadas para septiembre de este año.

En esta línea, ha asegurado que, aunque "el artista depende del público", esta nueva etapa le ha permitido dejar de "batallar". "He dejado de batallar, me he coronado", ha apostillado.

"Estoy cansada de no haber tenido las riendas 100% de mi carrera, que otros decidiesen por mí y que, cuando las cosas no salían bien, levantasen las manos y saliesen corriendo. Entonces, yo me remango y sigo trabajando y eso espero del equipo que me rodee", ha sentenciado la cantante.