Sanguijuelas del Guadiana, Ruth, Rufus T. Firefly o Queralt Lahoz actuarán en los Premios de la Música Independiente

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los artistas Rufus T. Firefly, Queralt Lahoz, Sanguijuelas del Guadiana, Çantamarta y Ruth son algunos de los primeros confirmados para actuar en los XVIII Premios de la Música Independiente (MIN), que se celebrarán el 25 de marzo en el Gran Teatro de Córdoba.

La gala contará con siete actuaciones, por lo que quedan dos artistas más por confirmar.

Rufus T. Firefly ofrecerá su sonido psicodélico, mientras que Queralt Lahoz dará el toque urbano a la ceremonia. Sanguijuelas del Guadiana subirán al escenario reivindicando sus raíces extremeñas, así como Çantamarta, que acercarán ritmos a caballo entre el Caribe y el Mediterráneo. Por último, Ruth pondrá el punto final a la gala.