SFDK agotan en 72 horas las 8.000 entradas para su concierto de 25 aniversario en Sevilla

Actualizado 05/12/2018 16:37:00 CET

Apenas 72 horas después de anunciar el concierto que celebraría el 16 de marzo de 2019 en el Auditorio Rocío Jurado de Sevilla sus 25 años sobre las tablas, SFDK han agotado las 8.000 entradas a la venta.

"Colgar la etiqueta de 'sold out' no es algo nuevo para SFDK, pues en la aun en marcha gira de su último álbum, Redención, ya habían agotado localidades en ciudades como Madrid, Valencia y Barcelona", apunta el comunicado remitido a Europa Press.

Pero la acogida a este concierto especial de 25 aniversario no ha podido "ser más calurosa", tal y como recalca dicho comunicado, "con una respuesta brutal por parte de los fans del dúo, que no han tardado ni 72 horas en adquirir todas las entradas".

La nómina de invitados la integran, por ahora, Kase O, Fyahbwoy, Capaz, Juaninacka, El Chojín, R de Rumba, Sho-Hai, Hazhe, Little Pepe, Shabu One Shant, El Límite, Darmo, Legendario, Gordo Master, Kaze, Ose Him, Andreas Lutz y Hermanos del Groove.

Todos estarán en un concierto irrepetible de más de tres horas de duración. "Aún pudiendo hacer una segunda fecha, no la haré. No suele llenarse ni existe la misma energía un día que otro y éste es un momento especial del que quiero guardar un sólo recuerdo", recalca Zatu, MC del dúo integrado junto al DJ Acción Sánchez.