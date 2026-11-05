SGAE y la Fundación Archivo Manuel de Falla homenajean al compositor en el 150 aniversario de su nacimiento

Archivo - Edificio de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y la Fundación Archivo Manuel de Falla han organizado una exposición y un recital de piano para conmemorar el 150 aniversario del nacimiento del compositor gaditano Manuel de Falla. Además, las actividades coinciden con el 80 aniversario de su fallecimiento.

La muestra, titulada 'Manuel de Falla. Una mirada actual', se podrá visitar del 12 de noviembre al 14 de diciembre y está coordinada por Aurora Fernández Ruiz, Álvaro Flores Coleto y Maribel Sausor.

Así, reúne una veintena de obras plásticas que analizan la influencia del universo creativo de Falla en artistas contemporáneos. El recorrido incluye piezas de creadores como Frederic Amat, Eduardo Arroyo, Juan Barreto, Julio Juste, Javier Mariscal, Joaquín Peña-Toro, Jaume Plensa, Soledad Sevilla y Gustavo Torner.

El itinerario expositivo comienza con un boceto mural de Herminio Molero realizado en 1992 y concluye con obras de 2026, entre las que figuran el díptico 'La casa callada', de Antonio Montalvo y Simón Zabell, y la escultura cerámica 'Color del sonido', creada para la ocasión por Carmen Vila.

Paralelamente, la Sala Manuel de Falla acogerá el sábado 14 de noviembre un concierto conmemorativo a cargo de la pianista japonesa Azumi Nishizawa. El programa combina composiciones de Falla --como la 'Danza ritual del fuego' de 'El amor brujo' o la 'Danza española nº 1' de 'La vida breve'-- con piezas de Claude Debussy, Motoshi Ishimaru y Akira Ifukube.