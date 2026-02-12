Shakira actuará en el concierto 'Todo Mundo No Rio' en Copacabana ante un millón de personas

Archivo - La cantante Shakira, posa con los 3 Grammy que le han sido otorgados durante la gala de entrega de los Latin Grammy 2023, en el Palacio de Congresos de Sevilla, a 16 de noviembre de 2023, en Sevilla, Andalucía (España). Sevilla ha acogido hoy la - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo
MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -
La cantante Shakira será la nueva protagonista del concierto multitudinario 'Todo Mundo No Rio', que se celebra cada mayo en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro (Brasil), donde actuará ante un millón de personas.
Shakira pasará por Brasil con su gira 'Las mujeres ya no lloran World Tour', en una cita que su propia oficina de comunicación anticipa que podría congregar una "audiencia aún más multitudinaria" que en anteriores años, con artistas como Lady Gaga.
Con esta gira, Shakira ha regresado a los escenarios tras un tiempo de descanso y, por el momento, ha actuado en estadios y escenarios emblemáticos de América. Por ejemplo, tras su paso por El Salvador, se han generado más de 55 millones de euros en actividad económica, 11.000 empleos y un 100% de la ocupación hotelera en el país.