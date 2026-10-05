Shakira anuncia un último concierto de su residencia en Madrid el 12 de octubre, Día de la Hispanidad

1122912.1.260.149.20261005123654 Shakira durante su concierto de Madrid - RICARDO RUBIO / EUROPA PRESS

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La artista Shakira ha anunciado un nuevo concierto en Madrid, que sería en principio el último de su residencia europea 'Las mujeres ya no lloran' y que tendrá lugar el próximo 12 de octubre, coincidiendo con el Día de la Hispanidad.

"Debido a la altísima demanda, Shakira añade una nueva y última fecha en Madrid el 12 de octubre. Gran despedida con amigos Será una noche inolvidable, en la que además contaremos con invitados muy especiales sobre el escenario", ha adelantado la promotora Live Nation en redes sociales.

Los 12 conciertos arrancaron el pasado 18 de septiembre y estaba previsto que acabasen el 11 de octubre, aunque tras el anuncio, la colombiana prolongará un día más su estancia en el Estadio Shakira que se ha levantado en el distrito de Villaverde de la capital.