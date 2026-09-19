Shakira convierte Madrid en una pista de baile latino en el estreno de su residencia: "Juntas somos invencibles"

Primera noche de la residencia de Shakira en Madrid - EUROPA PRESS

MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La artista colombiana Shakira ha inaugurado este viernes, en el recinto Iberdrola Music, su esperada residencia de 12 conciertos en Madrid dentro de la gira Las Mujeres Ya No Lloran, el tour latino más taquillero de la historia según el Guinness y las cifras oficiales.

El multitudinario evento ha congregado a miles de seguidores que han transformado el distrito de Villaverde en la capital emocional del pop latino, introduciendo por primera vez en España el concepto internacional de residencia artística, la mayor de un artista en la historia de Europa, superando ampliamente el paso por España de la gira de Bad Bunny de este mismo año.

Madrid llevaba días preparando el recibimiento para el regreso de la cantante barranquillera a los escenarios españoles tras ocho años de ausencia. La expectación se palpaba desde horas antes en los alrededores del Estadio Shakira, donde seguidores llegados de toda Europa esperaron durante horas la primera de las doce citas que reunirán a más de 600.000 espectadores hasta el próximo 11 de octubre. La gira, que ya ha superado los 6 millones de espectadores en total y acaba de ser reconocida como Tour of the Year en los American Music Awards 2026, pone así el broche final en Madrid.

A las puertas de Iberdrola Music, la espera se ha convirtido en un ritual intergeneracional que se ha disfrutado después dentro del macroespacio Macondo Park, una ciudad efímera de 15 hectáreas inspirada en el universo de Gabriel García Márquez que forma parte de la experiencia 'Es Latina'. El recinto con ocho pabellones temáticos ofrece a los fans gastronomía, literatura, moda, arte y diferentes propuestas culturales para disfrutar antes de los conciertos de Shakira, con actuaciones paralelas de artistas como Amaia, Nathy Peluso, Guitarricadelafuente o Lia Kali.

Este complejo cultural de 12 horas de actividad diaria ha transformado el recinto en un festival inmersivo dedicado a la cultura latina contemporánea. Antes de que comenzara el show principal en el Estadio Shakira, los 50.000 asistentes de esta primera jornada han recorrido espacios como La Biblioteca -donde 24 escritoras como Rosa Montero, Cristina Morató o Elísabet Benavent abordan temas de la iconografía de la artista-, la zona de moda El Taller -que reunirá las firmas de Laagam, Agatha Ruiz de la Prada o Lola Casademunt con exhibiciones y pasarela-, la oferta gastronómica de El Mercado supervisada por el chef Rafa Zafra, y la exhibición de indumentaria en El Museo de Shakira, mientras la música en directo sonaba en el escenario del festival paralelo Es Latina. También hay un espacio recreativo para niños denominado Macondito.

Cuando el Estadio Shakira se ha sumergido en la oscuridad pasadas las 20:30 horas, la artista colombiana ha surgido luciendo un deslumbrante conjunto color rosado con brillos sobre un escenario presidido por una imponente pantalla LED y flanqueada por su equipo de bailarines mientras miles de pulseras Led iluminaban la noche madrileña.

La colombiana no ha tardado en establecer la conexión con sus fans asegurando que esta residencia "es un sueño" ante una grada entregada que ha respondido como ante una vieja conocida. Madrid la ha recibido como a una artista que ha formado parte de su memoria sentimental durante más de dos décadas, desde sus primeros éxitos en emisoras de radio hasta sus actuales temas de revancha y afirmación.

"Estar aquí en Madrid es más que un regalo de la vida. La mía no ha sido fácil, de las caídas nadie se salva , pero se vuelve más sabia, más resiliente y más fuerte. Las mujeres ya no lloran. Las mujeres solas somos vulnerables pero juntas somos invencibles", ha asegurado entre gritos de sus fans llegados de todo el mundo.

El concierto, con casi una treintena de canciones, ha arrancado con una potente apertura electrónica marcada por temas como 'Girl Like Me', antes de repasar sus mayores éxitos urbanos, pop como 'Te felicito', 'Copa Vacía', 'La Bicicleta' , 'Suerte 'y 'La Tortura' que han levantado el primer gran coro de la noche.

La intensidad ha dado paso a momentos de gran emotividad con 'Acróstico' -acompañada por proyecciones de sus hijos-, o 'Inevitable'.

El viaje musical ha continuado con sus grandes clásicos del pop y el baile, entre los que han destacado 'Estoy Aquí', 'Las de la Intuición', ''Pies Descalzos', y 'Hips Don't Lie', 'Soltera' o 'Chantaje' o 'Monotonía', devolviendo al recinto la euforia colectiva.

Tampoco ha faltado el guiño a su idilio con el fútbol: 'Waka Waka' y 'Dai Dai', himnos de los Mundiales en los que España se proclamó campeona, desataron el delirio convirtiendo el espacio en un auténtico estadio global donde la música y la pasión deportiva se fundieron por completo.

Finalmente, tras hacer retumbar el recinto en aullidos con 'Loba', junto a una reproducción de una loba gigante sobre el escenario, la artista ha puesto el broche de oro a la velada por todo lo alto al ritmo de su aclamada 'BZRP Music Sessions, Vol. 53', el esperado guiño a su conocida ruptura con el futbolista Gerard Piqué.

Entre gráficos de neón y pulseras LED iluminando el recinto, la multitud ha estallado al unísono con el ya icónico "las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan", convirtiendo el espacio en un multitudinario coro de catarsis colectiva y empoderamiento femenino.

Durante el concierto en el que la colombiana ha demostrado que es capaz de tocar con maestría la guitarra, la bateria y hasta la armónica, las pantallas de estética cibernética han acompañado cada acorde mientras la colombiana alternaba vestuarios metalizados y con brillos practicamente en cada canción desplegando su característica danza del vientre junto a su cuerpo de baile.

El público entregado ha acompañado el estribillo de todas las camciones con gran precisión convirtiendo al recinto en un karaoke masivo, y resumiendo la capacidad de la intérprete para unir generaciones y naciones fusionando pop, rock, ritmos urbanos, sonidos árabes y cumbia.

Durante la velada, tampoco han faltado los guiños a la capital, destacando la interpretación de 'Te dejo Madrid', coreada íntegramente por el público como homenaje a la trayectoria de la cantante en la ciudad, donde ha actuado históricamente en recintos como Las Ventas, el WiZink Center, el Palacio de los Deportes, el estadio Vicente Calderón o el festival Rock in Rio. Esta residencia, sin embargo, consolida un formato de ocupación prolongada inédito en su carrera en España.

El cierre con efectos pirotécnicos ha culminado dos horas de intensa actuación bajo el cielo de Villaverde con un público entregado que seguía pidiendo más.

Tras el apagado de luces del escenario principal, la noche madrileña se ha vestido de fiesta caribeña. Miles de fans se han congregado en la Macondo Plaza para vivir un auténtico desfile de Carnaval al más puro estilo de Barranquilla. Entre tambores, ritmos tropicales y trajes tradicionales, la experiencia 'Es Latina' ha cerrado su primera jornada demostrando que la residencia de Shakira en la capital no es solo una serie de conciertos, sino una gran celebración cultural que promete hacer historia.