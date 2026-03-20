Shakira hará una residencia europea en el espacio Iberdrola Music en Madrid con 3 conciertos, charlas, talleres o cine

March 1, 2026, Mexico City, Cdmx, Mexico: Shakira singing during the free concert she gave in Mexico City before thousands of her fans on March 1, 2026 in Mexico City. The Mexico City government lent the Zócalo (Plaza de la Constitución) for a massive con - Europa Press/Contacto/Josue PĂRez

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La artista Shakira hará su residencia europea en el espacio Iberdrola Music de Madrid con tres conciertos los días 25, 26 y 27 de septiembre en el 'Estadio Shakira', charlas, talleres o cine, según ha informado la promotora Live Nation.

Además de estos tres conciertos, cuyas entradas saldrán a la venta el próximo viernes 27 de marzo a las 10.00 horas, la artista ha organizado diversas actividades culturales alrededor de su estancia en Madrid.

Además, habrá exposiciones, gastronomía, literatura y experiencias culturales curadas por Shakira bajo el nombre 'Es Latina'.

"La Nación Latina no es un territorio geográfico: es una comunidad transnacional unida por el idioma, el ritmo, la creatividad, la resiliencia y la alegría", adelanta Live Nation.

Antes de la residencia en Madrid, la artista llevará 'Las mujeres ya no lloran World Tour' a Brasil, por ejemplo. Será la artista principal del concierto Todo Mundo No Rio en la playa de Copacabana Beach (Rio de Janeiro), el 2 de mayo.

Aunque no han trascendido más detalles sobre el 'Estadio Shakira', Live Nation ha indicado que estas acciones se celebrarán en el espacio Iberdrola Music, situado en el distrito madrileño de Villaverde.