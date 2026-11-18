Starlite Occident desvela las nuevas actuaciones para su próxima edición en Madrid: Siloé y Álvaro de Luna. - STARLITE OCCIDENT

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Starlite Occident ha desvelado las nuevas incorporaciones para su próxima edición en Madrid, que se celebrará del 11 al 23 de diciembre: Siloé y Álvaro de Luna. Los artistas formarán parte del XV aniversario del festival junto con otros nombres como Juan Luis Guerra, Billboard No.1s y Noche Movida.

En concreto, Siloé debutará en el Auditorio de Starlite Occident Madrid el próximo sábado 12 de diciembre con su universo sonoro de pop, rock y electrónica, una identidad que, según ha detallado la organización, les ha convertido en una de las formaciones con mayor proyección del panorama musical nacional.

Por su parte, el artista Álvaro de Luna ha elegido Starlite para presentar en directo por primera vez su nuevo álbum 'azulejos', el jueves 17 de diciembre, en un concierto en el que el artista abre una nueva etapa en su trayectoria y explora una dimensión musical más "íntima" y "personal", según ha detallado.

Esta edición madrileña pondrá, además, el broche a quince años de historia del festival, en el que conviven figuras internacionales, talento nacional, cultura y entretenimiento.

Por otro lado, en el marco de este aniversario, Starlite ha presentado una nueva iniciativa con la que que abrirá las puertas de su escenario a voces anónimas bajo el lema 'Tú eres la estrella'.

Los interesados deberán inscribirse en la web, crear un perfil, compartir un vídeo cantando y contar por qué quieren actuar en Starlite. Después, podrán compartir su enlace personal a todas aquellas personas que quieran apoyarles.

La iniciativa tendrá lugar el domingo 13 de diciembre, y la jornada comenzará por la mañana en el 'Lounge', donde actuarán los participantes preseleccionados para mostrar su voz y talento. De entre ellos, el jurado elegirá a una persona, que pasará a la fase final sumándose a los 14 participantes que reunieran más apoyos a través de sus enlaces.

En la segunda fase, los 15 finalistas actuarán en el Auditorio de Starlite Occident Madrid ante un jurado profesional, y el ganador tendrá la oportunidad de convertirse en telonero de un concierto de Starlite Occident Marbella 2027.

Con esta iniciativa, el festival ha manifestado que pretende reafirmar su compromiso con la música como motor de conexión e inspiración, y brindar una plataforma de experiencias y oportunidades a nuevos talentos.