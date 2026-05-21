SON Estrella Galicia Posidonia celebra su décimo aniversario en Formentera del 2 al 4 de octubre

Archivo - SON Estrella Galicia Posidonia celebrará su octavo capítulo del 4 al 6 de octubre en Formentera - SON ESTRELLA GALICIA POSIDONIA - Archivo

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

SON Estrella Galicia Posidonia ha anunciado este jueves las fechas de su décima edición, que tendrá lugar del 2 al 4 de octubre de 2026 en Formentera, donde acudirán varios de los artistas más destacados que han actuado durante esta década con nuevos nombres, incorporaciones que contribuirán a seguir impulsando su evolución y crecimiento.

Durante 10 años, Posidonia se ha erigido como un festival para quienes huyen de los festivales a partir de su cartel secreto -que reúne nombres y artistas emergentes en escenarios únicos-, de gastronomía local, de impacto positivo -es el único del mundo con el sello TRUE Platinum Zero Waste y lleva años apoyando iniciativas como Save Posidonia-.

En esta edición especial, el festival volverá a reunir a tan solo 350 personas en un entorno natural, consolidando su formato íntimo, sostenible y vinculado a la isla. Las entradas para el público general se pondrán a la venta en su página web en dos tandas: el 3 y el 10 de junio a las 12:00h. Además, habrá un cupo en preventa el 28 de mayo dirigido a asistentes de ediciones anteriores para premiar su fidelidad y que puedan volver para celebrar este 10º aniversario.

A lo largo de los últimos años, la cita ha reunido sobre sus diversos escenarios a nombres imprescindibles del panorama nacional e internacional como The Vaccines, Baiuca, Maria Arnal i Marcel Bagés, Carlos Ares, Roosevelt, Queralt Lahoz, Israel Fernández o Jorge Drexler, al tiempo que ha servido de plataforma para descubrir propuestas emergentes y artistas con gran proyección internacional como KABEAUSHÉ, Pongo, Crystal Murray o Los Bitchos, entre muchos otros.

En total, durante estas nueve ediciones, Posidonia ha acogido a 78 artistas, 83 conciertos y 17 sesiones de DJ, consolidando una programación diversa, cuidada y comprometida con el talento emergente y la igualdad en los escenarios.

En esta década, SON Estrella Galicia Posidonia ha realizado más de 30 rutas por tierra y mar junto a más de 50 expertos y expertas locales que han desentrañado la historia, arqueología, flora y fauna, biología marina, ecología o astronomía de Formentera. Además, el festival ha recorrido más de 60 kilómetros caminando por la isla para conocer su patrimonio material e inmaterial.

El compromiso con el entorno se refleja también en la movilidad compartida y el trabajo conjunto con el tejido local. En total, más de 140 empresas y agentes locales han formado parte del proyecto y más de 30 restaurantes y chefs de la isla han contribuido a construir su propuesta gastronómica.