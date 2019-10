Stereophonics presentarán nuevo disco en Madrid y Barcelona

Publicado 22/10/2019 12:36:50 CET

Gira de Stereophonics - LIVE NATION - Archivo

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Stereophonics anuncian este martes los detalles de la extensa gira con la que recorrerán Europa. El tour arrancará el 24 de enero en el Palacio de Vistalegre de Madrid y finalizará el 12 de febrero en Hamburgo. Entre medias, harán parada en la sala Razzmatazz de Barcelona el 25 de enero y también en Holanda, Alemania, Italia, Suiza y Luxemburgo.

Las entradas para ambos conciertos en España saldrán a la venta el viernes 25 de octubre a las 10:00 horas en los canales de venta habituales: Livenation.es y Ticketmaster.es. El jueves 24 de octubre a las 10:00 se abrirá una preventa exclusiva para los usuarios registrados en Livenation.es.

Su nuevo álbum, 'Kind', a la venta este 25 de octubre, fue grabado en tan solo once días en The Distillery, Wiltshire, y ha sido co-producido por Kelly Jones y George Drakoulias (Tom Petty & The Heartbreakers, Screaming Trees, Primal Scream). En las sesiones de grabación emplearon técnicas de estudio minimalistas, pocas pistas de grabación y tecnología sencilla.

Este enfoque básico y crudo, comprometiendo la composición de las canciones de Kelly Jones en el álbum, ofrece a los fans unas "instantáneas cautivadoras y sinceras de una de las bandas más duraderas de Reino Unido", remarca el comunicado remitido a Europa Press.