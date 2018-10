Stryper, Lacuna Coil, Mojinos Escozíos, Porretas, The Dead Daisies y Phil Campbell estarán en el Rock Fest Bcn

Actualizado 01/03/2018 17:10:56 CET

Rock Fest Barcelona sigue anunciando bandas para dar forma a un cartel que ya esta casi finalizado, pero al que aún falta por añadir algunos nombres.

La cita será del 5 al 7 de Julio en el Parc de Can Zam de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) y cuenta ya con más de cuarenta artistas confirmados incluyendo las nuevas confirmaciones.

Los fichajes de este jueves son Stryper, Lacuna Coil, Phil Campbell and The Bastard Sons, Mojinos Escozíos, The Dead Daisies, Porretas, Kataklysm, Born in Exile y los tributos TNT (AC/DC) y Mötorhits (Mötorhead).

Se suman todos ellos a un cartel que ya contaba con Kiss, Ozzy Osbourne, Scorpions, Judas Priest, la reunión de Helloween, Megadeth, Accept y Dimmu Borgir entre muchos otros. Información y entradas en www.rockfestbarcelona.com.