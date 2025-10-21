Sumar quiere que las cuotas de los autónomos sean "diferentes" para todos los músicos

El diputado del grupo parlamentario de Sumar, Jorge Pueyo Sanz, ofrece una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 21 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Comisión de Cultura de Sumar en el Congreso, Jorge Pueyo, ha anunciado que están trabajando para que las cuotas de los autónomos sean "diferentes" para "todos los músicos".

"En materia de cultura seguimos impulsando que las cuotas de autónomos sean diferentes para todos los músicos", ha subrayado Pueyo, este martes, en una rueda de prensa en el Congreso, antes de la Junta de Portavoces.

Según ha precisado Pueyo, están "trabajando" a "día de hoy" en la Comisión de Cultura, "en la ponencia", para que se pueda "desbloquear este asunto".

Asimismo, en general, ha apuntado que desde Sumar piden "una fiscalidad más justa y un IVA más justo" para los autónomos, así como "una financiación pública accesible, menos burocracia y lucha contra la morosidad". "Pedimos que se respete a los autónomos y que el PSOE se deje de experimentos", ha remarcado.