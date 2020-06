The Killers mantienen la pegada en 'My own soul's warning'

MADRID, 17 Jun. (EDIZIONES) -

Tras el éxito del primer single, 'Caution', The Killers adelantan 'My own soul's warning', nuevo tema extraído de su próximo álbum, 'Imploding The Mirage'.

La portadad de "My Own Soul's Warning" es un cuadro del artista Thomas Blackshear quien también pintó la pieza usada por la banda en el arte de la portada de 'Imploding The Mirage'.

El arte de "My Own Soul's Warning" que acompaña la funda del LP forma parte de una serie de trabajos de Blackshear donde retratan a los Crow, una tribu de indios que dieron permiso al grupo para usar el retrato autorizándoles en una carta:

"Los artistas que viven en la parte opuesta del mundo se han inspirado en nuestras gentes y en nuestra forma de vida, lo que supone un gran honor y es fiel testigo del conocimiento que compartimos. Durante esta época sin precedentes de la pandemia del COVID-19, así como de las protestas contra la violencia policial en todo el mundo, nuestra gente es consciente de la necesidad de contribuir a mantener el ánimo positivo", decía dicha carta.

'Imploding The Mirage' es el sexto álbum de estudio de The Killers, continuación de su #1 en 2017, 'Wonderful Wonderful'. Producido por la banda junto a Shawn Everett y a Jonathan Rado de Foxygen, el álbum se grabó en Los Ángeles, Las Vegas y en Utah.

Es el primer disco compuesto y grabado desde que Killers dejaran su ciudad de origen, Las Vegas, y cuenta con un brillante ramillete de colaboraciones, otra novedad para el grupo que, habitualmente, ha mantenido contados espacios para invitados en sus discos: Lindsey Buckingham, kd lang, Weyes Blood, Adam Granduciel, Blake Mills y Lucius.