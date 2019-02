The Offspring tienen listo su primer disco en siete años

Actualizado 25/02/2019 17:46:48 CET

MADRID, 25 Feb. (EDIZIONES) -

The Offspring han terminado los trabajos del que será su décimo disco de estudio, que llegará este 2019, siete años después de su última entrega, Days go by de 2012.

Ha sido el guitarrista Kevin 'Noodles' Wasserman quien ha confirmado el presente de la banda californiana esta fin de semana en un comentario a través de Instagram.

"El álbum está terminado. Trabajando para entregárselo a los fans, permaneced atentos", ha escrito Noodles, quien ya el pasado otoño avanzó que el grupo estaba centrado en el estudio de grabación con el productor Bob Rock, con quien colaboraron en sus dos anteriores discos.

La banda presentará sus nuevas canciones en dos conciertos en España: el 2 de agosto en el Tsunami Xixón asturiano y el 3 de agosto en Barna n' Roll de Barcelona.