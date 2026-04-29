Triángulo de Amor Bizarro anuncia paradas en Madrid y Bilbao para presentar su nuevo álbum, Mi Catedral'

Archivo - La banda Triángulo de Amor Bizarro posa para Europa Press, a 15 de noviembre de 2024, en Madrid (España). La banda gallega toma su nombre de la canción Bizarre Love Triangle del grupo británico New Order. Antes de la grabación de su primer dis - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Triángulo de Amor Bizarro ha confirmado nueva gira para presentar 'Mi Catedral', su próximo álbum, que verá la luz el próximo 15 de mayo.

Así, la banda gallega actuará el 13 de noviembre en la sala Stage Live de Bilbao y el 12 de marzo de 2027 en La Riviera de Madrid.

Después de celebrar sus 20 años de trayectoria con una gira en la que el público decidía cada noche qué discos sonaban íntegramente en directo, Triángulo de Amor Bizarro ha anunciado una nueva etapa.