Tugan Sokhiev dirigirá el Concierto de Año Nuevo de 2027 de la Filarmónica de Viena

El director Tugan Sokhiev. - FILARMÓNICA DE VIENA

MADRID, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El director ruso Tugan Sokhiev dirigirá por primera vez a la orquesta en el Concierto de Año Nuevo de 2027, como ha informado la Filarmónica de Viena.

El presidente de la Filarmónica, Daniel Froschauer, ha justificado la elección asegurando que Tugan ha estado "estrechamente vinculado" a la Filarmónica de manera musical y personal desde el año 2009.

"Durante nuestras primeras actuaciones juntos, se desarrolló rápidamente una gran confianza y entendimiento musical mutuo, que desde entonces se ha profundizado y desarrollado continuamente. Esperamos con ilusión nuestros proyectos futuros y el próximo Concierto de Año Nuevo", ha asegurado Froschauer.

En 2009, el director colaboró en una gira asiática de la Filarmónica de Viena en Seúl, a la que le siguieron apariciones en conciertos de abono en Viena y otras ciudades de todo el mundo. En 2025, además de los conciertos de abono y una gira europea, Sokhiev dirigió por primera vez el Concierto de una Noche de Verano, así como la Gala del Aniversario de Johann Strauss.

Tugan Sokhiev también es director de ópera. De 2014 a 2022, fue director musical y director principal del Teatro Bolshoi de Moscú. Ha actuado en los principales teatros de ópera del mundo, como la Ópera Metropolitana de Nueva York y la Ópera Estatal de Viena, donde dirigió, entre otras obras, el estreno de 'Iolanta' de Chaikovski. Asimismo, ha participado activamente en las academias de la Filarmónica de Viena para jóvenes músicos y en 2016 fundó su propia academia de dirección en Toulouse.