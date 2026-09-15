Vetusta Morla regresa después de tres años con 'Si Vuelves', el primer adelanto de su nuevo álbum

Archivo - El grupo Vetusta Morla durante una actuación en La Riviera, a 9 de septiembre de 2024, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo Vetusta Morla lanzará el próximo 18 de septiembre 'Si Vuelves', el primer adelanto de su próximo álbum, con el que la banda inicia una nueva etapa casi tres años después de su anterior disco, 'Figurantes'.

La banda ha explicado que a principios de este 2026 sus seis integrantes volvieron a reunirse en el local de ensayo para tocar y componer juntos nuevas canciones durante más de siete meses. Como resultado de ese proceso creativo, el grupo iniciará el próximo 2 de octubre su 'Gira de Vuelta - Canciones de Ida', en la que presentará en directo buena parte de su nuevo repertorio, con temas inéditos, en un total de siete ciudades españolas, según ha explicado la banda en un comunicado.

"Vetusta siempre ha sido, por encima de todo, canciones. Y las canciones solo nacen de verdad cuando las personas se encuentran. Al final, terminan siendo memoria compartida. Este regreso no es solo una gira, es volver a activar ese mecanismo único donde la música sucede entre personas", ha expresado la banda.

El grupo ha añadido que "en este mundo lleno de incertidumbre y que corre demasiado rápido como para entenderlo, como para entendernos... Juntarse alrededor de una canción sigue siendo una de las formas más reales de imaginar que las cosas pueden ir bien".

La 'Gira de Vuelta - Canciones de Ida' arrancará el 2 de octubre en el Palau Sant Jordi de Barcelona y continuará el 9 de octubre en el Roig Arena de Valencia y el 24 de octubre en el Navarra Arena de Pamplona.

El recorrido prosigue el 31 de octubre en el Auditorio Municipal Cortijo de Torres de Málaga y el 6 y 7 de noviembre en el Coliseum de A Coruña. La gira pasará también por el Live Sur Stadium de Sevilla el 14 de noviembre, antes de cerrar su recorrido con tres fechas en el Movistar Arena de Madrid, los días 19, 20 y 21 de noviembre.