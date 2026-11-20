El grupo de música Vetusta Morla, durante su concierto en Movistar Arena, a 19 de noviembre de 2026, en Madrid (España). El concierto forma parte de la gira ‘Gira de Vuelta: Canciones de Ida’.- Ricardo Rubio / Europa Press

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vetusta Morla ha vuelto a triunfar este viernes ante el público de la capital en la segunda de sus tres citas consecutivas en el Movistar Arena de Madrid, parada obligatoria de su 'Gira de Vuelta, Canciones de Ida', con un alegato a favor de la educación pública.

"Un país sin sus maestros pierde su futuro", defendía su cantante, Juan Pedro Martín, Pucho, al final de la canción 'La caja de los truenos', uno de los temas que la banda está estrenando en directo y que forman parte de su nuevo trabajo, 'Lo importante', que verá la luz a principios de 2027.

Precisamente, como broche final a esta canción, han subido al escenario un grupo de cuidadanos que portaban camisetas verdes, el color elegido en defensa de la educación pública, con el lema 'Escuela pública de todos para todos'. En ese momento, todo el pabellón ha coreado: "¡Educación pública!". Ya en el tema 'La vieja escuela' han aparecido las primeras camisetas verdes de la noche, que el cantante ha vestido también durante la interpretación de la mítica 'Valiente'.

Horas antes, la expectación no podía ser mayor ante el regreso de la banda a su ciudad natal. "Vamos a pasar tres noches juntos y el arranque anoche no pudo ser mejor. ¡Vamos a por la segunda ronda!", afirmaba Vetusta Morla horas antes de este concierto en sus redes sociales, donde también anunciaba el título de su próximo disco, 'Lo importante', tal y como avanzaron durante su primera cita en Madrid.

Este 20 de noviembre, el grupo ha ofrecido un nuevo recorrido musical por su trayectoria a través de 26 canciones, combinando grandes himnos con composiciones más recientes, con las que han dado comienzo a la velada: 'Mi colección de duelos', un homenaje a la música y a los artistas o personas que inspiran y ya no están; 'Bailar en Beirut', un canto a la "resistencia" desde las ruinas de Líbano; 'De alguna forma' y 'Si vuelves'.

Estos temas forman parte de 'Lo importante', su esperado regreso discográfico más de dos años después de iniciar un parón creativo tras la publicación de su último álbum, 'Figurantes' (2024). "Esto es como cerrar un ciclo. Gracias por estar de vuelta, no tiene sentido si no hay nadie al otro lado", exclamaba Pucho al inicio de la noche.

Con casi tres décadas de trayectoria a sus espaldas, Vetusta Morla sigue ocupando un lugar destacado en la historia reciente de la música en español y este viernes ha vuelto a deleitar a sus seguidores con varias de sus piezas emblemáticas durante más de dos horas de espectáculo.

"Gracias por estar ahí tres noches consecutivas, todos tenemos la sensación de que el mundo se va por el sumidero y hay que luchar contra el sinsentido", lamentaba Pucho en los primeros compases del concierto, en el que ha recordado que "las canciones nacen en el local de ensayo", una estética que han reproducido en el escenario, al recrear su local colocando a los seis integrantes de la banda en círculo y rodeándolos de un sistema de cámara sobre raíles que los ha ido grabando en movimiento, como se podía apreciar en las pantallas instaladas en el pabellón.

PALABRAS POR PALESTINA, CONTRA LOS INCENDIOS Y POR LA VIVIENDA

En esta noche reivindicativa, Pucho también ha enfatizado la importancia de hacer canciones "en estos tiempos en los que parece que nadie escucha todo lo que tiene que escuchar". "Hacer canciones frente a la destrucción de pueblos y gritar en alto 'Viva Palestina libre' o contra la destrucción de territorios por el fuego, construir canciones por el cambio climático y para pedir casas con gente", ha enumerado ante los aplausos del público antes de exclamar: "Gracias a todos por venir. ¡Estamos de vuelta y estamos en lucha!".

El concierto ha continuado alternando grandes hits como 'La deriva', 'Golpe maestro', 'El hombre del saco', 'Maldita dulzura', 'Finisterre' o 'Mapas', con los nuevos 'No dirás que no' o 'Lo importante', tema que da título a su futuro trabajo.

Tampoco podían faltar 'Puñalada trapera', 'La virgen de la humanidad' y '23 de junio', antes de que el espectáculo subiera de revoluciones con 'Catedrales' o la frenética 'Cuarteles de invierno', ritmo que se ha mantenido con 'Te lo digo a ti' y la 'Cuadratura del círculo', para dar paso a otra canción nueva: 'Si nos quedamos'.

Antes de acabar, Pucho volvía a dar las gracias al público: "Habéis sido impecables, muy receptivos y empáticos". "Sin público de vuelta, la vuelta no tiene sentido", repetía, para reiterar que "la exclusiva de estos tres días es que esta gira no es un final, sino un principio, el del disco 'Lo importante'".

Aún quedaba otro momento de éxtasis para el público, con los esperados bises: 'Consejo de sabios', 'Copenhague' y un recuerdo a Federico García Lorca, al que "hace 90 años asesinaron en Granada". "Dijo tres palabras: hay que vivir" pedía Pucho antes de cerrar la noche con la mágica 'Los días raros'.

Tras el concierto de este viernes, la formación pondrá el broche de oro a esta gira con un último espectáculo en el Movistar Arena este sábado, 21 de noviembre, su tercera y última actuación con la que culmina un regreso con conciertos por Barcelona, Valencia, Pamplona, Málaga, A Coruña y Sevilla.

Abandonaba el público el recinto mientras sonaba 'No hay tanto pan', de Silvia Pérez Cruz, y las pantallas mostraban los títulos de crédito. Un cierre de película a la altura de lo vivido sobre el escenario, a falta de la gran traca final de este sábado.