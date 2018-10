Víctor Manuel dice que no se callará en Barcelona una canción de su nuevo disco sobre el orgullo de ser español

Actualizado 06/09/2018 18:09:54 CET

AVILÉS, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cantautor asturiano Víctor Manuel ha afirmado este jueves que su concierto de Barcelona en marzo será integro. "No me callaré ninguna canción, siempre me ha ido bien allí con el público, y me compran entero como soy", ha dicho, en Avilés (Asturias).

Víctor Manuel ha realizado estas declaraciones ante los medios de comunicación en la presentación de su inicio de gira, que tendrá lugar el 26 de octubre en el Teatro Palacio Valdés, donde presentará su nuevo disco 'Casi nada en su sitio', donde ha estado acompañado por la concejala de cultura, Yolanda Alonso.

El artista asturiano ha desglosado el contenido de su nuevo disco, tras diez años sin sacar un álbum nuevo al mercado. "Se compone de trece canciones, y en una de ellas España es protagonista, porque hay que estar orgullosos de lo que somos y donde vivimos, y parece que no hay nadie que quiera contarlo, pero yo sí lo cuento en esta canción, porque somos españoles", ha explicado el cantante.

Dentro del álbum, Víctor Manuel mantiene el estilo de trabajos anteriores. "Me sigo viendo como aquel chaval de Mieres que empezaba, aunque quizás con menos inocencia después de 50 años, dentro del álbum las canciones están marcadas por las cosas que nos pasan a todos en la vida cotidiana, como por ejemplo 'Elegir rumbo', que es lo que tiene que hacer cada persona con su vida, porque nadie lo va a elegir por ti".

El artista también ha descrito cual ha sido el proceso de elaboración de este nuevo trabajo. "Escribí 24 canciones seguidas, y he elegido trece para este disco, y otras van el disco de Ana Belén que saldrá en noviembre, y es cierto que llevaba mucho tiempo sin escribir, pero he estado entretenido en otras cosas y por eso he tardado tantos años en ponerme a escribir, aunque es mi pasión".

Después del concierto de Avilés del 26 de octubre, Víctor Manuel iniciará una gira por todo el país con su nuevo álbum. "Anunciaremos las fechas próximamente, pero espero estar meses o años de gira con este disco, porque lo más valioso es defender tu trabajo en directo, y por supuesto no faltarán canciones clásicas de mi repertorio en los distintos conciertos".