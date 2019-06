Vídeos del concierto de Eddie Vedder en el WiZink Center de Madrid

Actualizado 24/06/2019 12:47:24 CET

CRÓNICA - Eddie Vedder: La voz de mi generación

MADRID, 24 Jun. (EDIZIONES) -

Eddie Vedder dio este sábado ante más de 10.000 fans en el WiZink Center de Madrid el primero de sus dos conciertos este mes en nuestro país, siendo el segundo este martes 25 de junio en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

Con ese tono acústico e intimista que tienen las actuaciones en solitario del líder de Pearl Jam, la velada terminó siendo de lo más emocionante al sonar canciones como Jeremy, Black, Elderly woman behind the counter in a small town y muchas otras.

La comunión entre el músico estadounidense y el público fue constante en todo momento, con el pabellón prácticamente lleno cantando y haciendo de este concierto acústico al final algo para nada relajado y tranquilo. El cierre con Rockin in a free world de Neil Young fue buena muestra de ello.

A continuación reunimos unos cuantos vídeos de la noche para la posteridad: