Villanueva presenta nuevo videoclip: 'Otros 15 segundos'

'Otros 15 segundos' no es un tema nuevo, pero como si lo fuera. Tras una temporada convulsa y oscura para todos, Villanueva remezcla este tema, que fue incluido en su tercer y hasta la fecha último trabajo, 'Cuarto de invitados' (Noviembre, 2019), para ir abriendo boca a las presentaciones en la gira de 2021.

Este single estará disponible este viernes 12 de junio en las plataformas habituales de música en streaming, pero a modo de adelanto este miércoles estrenamos en exclusiva su correspondiente videoclip en Europa Press.

"Pasé el confinamiento completamente aislado, sin televisión, sin wifi, sin compañía a mi alrededor e incluso pasando etapas de 3 o 4 días sin hablar con absolutamente nadie, ni siquiera por teléfono", explica Villanueva.

Y añade: "De ahí el motivo del vídeo, lo hice para no volverme loco y tener algo que hacer durante tantas horas a lo largo del día. Fui grabando imágenes poco a poco bajo directrices de una conversación con Félix Espejo, y juntos le dimos sentido a lo que estaban sintiendo tanto estos días como en la canción".

Así, el videoclip tiene dos vertientes. Por un lado refleja la letra de la canción con su verdadero espíritu y, por otro, el carácter matricial de sus "raíces marcado por los elementos decorativos y exteriores de las calles de Baiona, un municipio mariñeiro de las Rías Baixas" que le ha "protegido este confinamiento" recordándole quien es y cual es el lugar de donde proviene.

"Cuando Félix editó las imágenes sentí emoción y agradecimiento a este pueblo a partes iguales por mantenerme a salvo en estos meses", remarca el músico.

OTROS 15 SEGUNDOS

El tema está producido por Raúl De Lara, mezclado por el propio Raúl con Josete Villanueva y masterizado por Manuel Cabezalí. 'Otros 15 segundos' reza el final del estribillo, como una súplica, como otra oportunidad, como algo que se le pide a la vida para poder seguir viviéndola, en este caso bajo el amparo artístico.

Y es que Josete Villanueva hace crítica y reproche con esta letra a todos los agentes de la industria musical preocupados constantemente por la vida social, los backstages y los selfies en vez de hacerlo por el discurso artístico del artista.

Se muestra molesto: "un nido de arañas, unas te pueden picar y las otras son las que engañan". Sin embargo, todo cambia y lo hace en estribillos como "esta noche va cambiar el mundo". Y sí, nos ha pasado a todos, vuelves a escuchar ese riff de guitarra que tanto te ha emocionado desde que eras adolescente, vuelves a coger tu guitarra y vuelve el artista a aparecer con otra canción, pidiendo a la industria otros 15 segundos de atención porque desde una insignificante habitación cree que ha vuelto a componer la canción que va a salvar al mundo de tanta mediocridad.

VILLANUEVA

Además de apellido, Villanueva es el nombre con el que actualmente desarrolla su carrera artística Josete Villanueva. Un autor que no tiene complejos a la hora de vestir sus composiciones y arreglarlas de forma diferente con elementos de otros estilos guardando siempre un sello personal e independiente que lo sitúan en uno de los autores españoles más respetados de su generación hoy en día, llegando sus canciones a ser alabadas públicamente por personalidades como el músico Nacho Cano, la cineasta Isabel Coixet o el presidente del gobierno Pedro Sánchez.

Cuenta hasta la fecha con tres trabajos editados: 'Viajes de ida' (Esmerarte, mayo 2014), su primer disco y uno de los debuts discográficos más interesantes de 2014 según la prensa especializada. Con él ganó, entre otros, el Premio a Mejor disco gallego 2014 otorgado por la cadena SER Vigo.

'Zoo para dos' (Sony Music, 2017): después de las buenas críticas de su disco debut y de colgar el cartel de "no hay entradas" en distintas ciudades españolas, Villanueva dio forma a las 10 canciones que conforman el álbum. Su primer single en una semana triplicaría el número de descargas en iTunes a todas las de su disco anterior en dos años.

Su tercer trabajo 'Cuarto de invitados' (Son Buenos, 2019) es el que ahora se está presentando de cara a la gira de 2021.

También cabe destacar sus colaboraciones con otros artistas como en la reedición del primer disco de Los Secretos haciendo suya la canción Que puedo hacer yo (Universal Music), escribiendo, cantando y grabando la versión en castellano de Hi speed Soul la canción de Nada Surf incluida en el disco homenaje a la banda de New York 'Tu aura brilla más' (Cosmic records) como Hablemos de soul y componiendo junto a Second la canción 'La suerte de tu piel'.