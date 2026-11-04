Warner Chappell Music Spain y Fundación SGAE reúnen a creadores de nueve países en la edición 2026 de Songwave

Sesiones de composición en Songwave 2025 - WARNER CHAPPELL MUSIC SPAIN

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Warner Chappell Music Spain y la Fundación SGAE han celebrado Songwave 2026, un campamento de composición musical desarrollado del 19 al 22 de octubre en los PKO Studios de Madrid. El encuentro ha congregado durante cuatro días a artistas, compositores y productores procedentes de más de nueve países.

La iniciativa, impulsada por el equipo de Warner Chappell Music en España con el apoyo de la Fundación SGAE, busca tender puentes entre los creadores y la comunidad creativa global, impulsando el intercambio musical y el crecimiento profesional en el sector.

Así, entre los participantes de esta edición destacan referentes de la escena local como Samuraï, Gonzalo Hermida y Anthony Z, junto a figuras internacionales como Dougie F y Farid Bang.

Además de las sesiones de trabajo en estudio, la cita ha incluido talleres de capacitación organizados por colaboradores como Apple Music, actividades de 'team-building', paneles de debate sobre música y cultura, y una sesión de escucha final para la presentación de las maquetas resultantes.

El presidente de Warner Chappell Music para el Sur de Europa, Santiago Menéndez-Pidal, ha destacado la importancia del trabajo presencial para "generar conexiones e inspirar la creatividad", subrayando que el evento ha reunido a actores clave de la industria en un entorno dinámico para forjar relaciones y crear música de "primer nivel".