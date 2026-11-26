Archivo - El artista Yung Beef en el último concierto de su gira ‘El día de la bestia’ en el Autocine de Madrid - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El artista, referente trap en español Fernando Gálvez, conocido como Yung Beef, cerrará el próximo 19 de diciembre un capítulo de su carrera con el concierto 'The end of El Pluggg', en el Palacio Vistalegre de Madrid.

De hecho, el artista ya ha adelantado que este espectáculo será su último gran concierto antes de tomarse un descanso temporal de los escenarios con la intención de preparar su siguiente etapa creativa. "No se volverá a repetir nunca más", ha dicho en sus redes sociales.

El título de este concierto hace referencia a una de las series de 'mixtapes' más influyentes de su discografía: 'El Pluggg' nació en 2018 y después llegaron 'El Pluggg 2' en 2021 y, recientemente, 'El Pluggg 3', junto a sus OVAs entre 2025 y 2026.

Estos trabajos han dejado canciones como 'Ready Pa Morir', 'Metallica', 'Como antes', 'Lágrimas', 'Intro' o 'Rosalía' --dedicada a su amiga, la artista catalana--, además de colaboraciones con Soto Asa, Pablo Chill-E, Goa, Albany o Kaydy Cain.

Por eso, con esta cita el fundador del sello discográfico independiente La Vendición pone el broche final a la era que han marcado estos discos y que han definido buena parte de su identidad sonora entre 2018 y 2026. Durante la noche repasará su trayectoria, que ha consolidado la escena trap y urbana en españa.

La actuación de la capital, que cuenta con las entradas agotadas, será la despedida aunque una semana antes dirá también adiós en Cataluña, el sábado 12 de diciembre en el Palau de Fires de Girona dentro del festival ÍTACA.