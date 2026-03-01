La 45ª edición de ARCO reivindica esta semana la reducción del IVA cultural y recordará los bosques quemados de Ourense

Archivo - March 5, 2025, Madrid, Spain: Several people walk in front of an exhibited painting during the opening of a new edition of ARCOmadrid (the International Contemporary Art Fair of Spain)..ARCO is one of the main contemporary art fairs on the inter - Europa Press/Contacto/David Canales - Archivo

La feria de arte contemporáneo ARCOmadrid arranca este miércoles 4 de marzo en el recinto madrileño de IFEMA en una edición en la que tanto galerías como artistas reivindican una reducción del IVA cultural y en la que se ha alcanzado un 40% de presencia femenina. Hasta el próximo 8 de marzo la cita pondrá la mirada en el futuro como tema central y con un recuerdo a los bosques quemados en Ourense este verano.

En esta 45 edición, habrá un total de 211 galerías de 30 países -tres menos que el año anterior y seis países menos-, de las que 175 galerías formarán parte del Programa General, sumándose a ellas las secciones comisariadas: 'ARCO2045: el futuro, por ahora', con 17 galerías; Opening. Nuevas Galerías, con 19, y Perfiles. Arte latinoamericano, con 12 galerías.

Del total de galerías internacionales, el 31% serán galerías de América Latina, lo que consolida a ARCOmadrid como referente latinoamericano en Europa. Entre las galerías extranjeras, destacan incorporaciones como 'Carlos/Ishikawa', 'Green Art', 'Lia Rumma', 'Loevenbruck' o 'Zander', junto a otras que regresan como 'Casa Triangulo', 'Barbara Thumm' o 'Luisa Strina'.

Aunque la sección central es 'ARCO 2045: el futuro, por ahora', que se articulará en dos espacios -normalmente el tema central ocupa un solo espacio expositivo-- dentro de la feria comisariados por José Luis Blondet y Magali Arriola, el tema que estará presente durante los 4 días de feria es la reducción del IVA cultura.

Precisamente, la directora de ARCOmadrid, Maribel López, reclamaba hace unas semanas en una entrevista con Europa Press, una ley que reduzca el IVA cultural para que las galerías españolas estén "igualadas" con países "colegas" como Francia, Portugal o Alemania, donde el IVA se mueve entre el 5% y el 8%.

A su juicio, es una reclamación "importante y necesaria" porque "iguala" al sector con otros países europeos que son "colegas y colaboradores", ha explicado López.

"En el corto plazo es necesario porque afecta a la competitividad de las galerías españolas, que van a llegar a ARCO donde el 64% son internacionales; en el medio plazo para dar visibilidad a los artistas españoles; y en el largo plazo porque es muy importante cómo entendemos cómo sociedad el arte contemporáneo", detallaba hace unas semanas.

La feria espera cifras similares a las de ediciones anteriores en cuanto a asistencia. De hecho, este año ninguno de los cerca de 600 invitados internacionales -entre profesionales y coleccionistas- ha declinado su participación, como confirmaba López.

IA Y OBRAS QUE "LEVANTEN LA VOZ"

La IA también estará presente en la feria, aunque según la directora, no habrá ninguna obra creada completamente con inteligencia artificial y en "ningún caso se va a centrar en gachetizar" sino que será resultado de partes del proceso. También habrá piezas que "griten" y "levanten la voz", aunque López no ha adelantado sí habrá obras polémicas.

"Estamos en un momento muy particular en la historia y creo que el arte es la expresión más frontal. Los últimos años había menos piezas que hablaban, que subían la voz o como digo yo que gritan un poco. Creo que puede ser, pero yo nunca las anticipo porque me parece que es un modo de expresión", indicaba.

REPRESENTACIÓN FEMENINA, SIMILAR A AÑOS ANTERIORES

En esta 45 edición, se prevé que la representación femenina roce el 40 por ciento, una cifra similar al año anterior, pero "un poco más baja" que hace dos ediciones. De 38 proyectos, 20 corresponden a mujeres en este caso.

Así, la representación femenina estará presente en la sección Proyectos de Artista, presentados por 41 galerías que portarán el trabajo de 20 mujeres. Entre ellas estarán Lucia C. Pino, Maia Magdalena Campos, Aurèlia Muñoz, Diana Policarpo o Amparo de la Sota.

BOSQUES QUEMADOS EN OURENSE

Uno de los espacios más importantes para ARCOmadrid es el Guest Lounge, donde en cada edición un equipo presenta un proyecto responsable para este espacio que sirve para descansar mental, visual y socialmente.

Esta ocasión el proyecto ganador se llama '350.000 hectáreas', una cifra que recuerda la extensión de los bosques quemados este verano en Ourense. La madera quemada se va a utilizar para la construcción de diferentes elementos de la sala y para los techos mediante lámparas de esta madera. La sala tratará de transformar el dolor y preocupación.

La presencia latinoamericana en esta edición supone el 30% de las galerías internacionales. Aunque sí habrá temática decolonial en algunos artistas, López puntualizó que no se abordará de manera "frontal".

Por otro lado, tras el cierre de la galería de Helga de Alvear en Madrid, en ARCO habrá un "recuerdo de ella siempre" -uno de los premios de coleccionismo lleva su nombre-, según explicaba López que rechazó que su legado quede "reducido" al museo de Cáceres.

Entre las novedades de esta edición está la iniciativa que surge de una asociación de coleccionistas llamada Catapulta, con la que se ha conseguido una relación con la National Gallery de Canadá, que adquirirá obra de artistas españoles en la feria.

Por último, ARCOmadrid 2026 tiene la confirmación de compras de diferentes instituciones como el Museo Reina Sofía, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, Junta de Andalucía, IVAM, Es Baluard, Centro de Arte Fundación María José Jove, Fundación Sorigué y Fundación María Cristina Masaveu Peterson, entre otras.

Por otro lado, la tradicional cena de la Fundación ARCO, que cuenta con la colaboración de Cartier, volverá a estar destinada a recaudar fondos para la adquisición de obras en la feria para su colección, en depósito en CA2M Museo Centro de Arte Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid.

También se incorporarán las piezas procedentes de las donaciones de Frédéric Malle, Club Matador y del Consejo Internacional de la Fundación ARCO. En el marco de la cena se celebrará el acto de entrega de los Premios 'A' al Coleccionismo, otorgados por la Fundación ARCO que, en su 30ª edición, ha reconocido las colecciones de Juan Antonio Pérez Simón, Premio 'A' Helga de Alvear-; Laurent Dumas - Premio "A" Coleccionismo Internacional-; Gabriel Calparsoro - Premio 'A' Coleccionismo Nacional- y MACBA Studio - Premio 'A' Coleccionismo Joven-.