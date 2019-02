El almeriense José Piqueras debuta en la literatura con 'Terral', un trepidante thriller ambientado en la Alpujarra

Publicado 23/02/2019 10:05:36 CET

El almeriense José Antonio Piqueras se estrena en el mundo literario con 'Terral', un intrigante thriller ambientado en la sierra alpujarreña, que desvela los secretos de una saga familiar en una historia a dos tiempos: 1937 y 2012. Su protagonista, Enrique Narváez es un brillante y joven abogado cuya vida parece perfecta aunque en realidad es pura fachada.

'Terral' (Editables.es) es una novela que sumerge al lector en el mundo agrícola almeriense de Alcor, un pequeño pueblo de casas encaladas y escenario de un choque de fuerzas que hará cuestionarnos hasta qué punto el pasado puede regresar para perseguirnos en el presente. El autor presentará este sábado en Adra (Almería) su novela, disponible tanto en soporte físico como digital.

El libro arranca con la decisión de Enrique Narváez de abandonar Madrid tras un violento incidente, que le hace volver a su tierra natal para reconciliarse con un pasado del que había renegado. A modo de metáfora, el autor recrea en ese viaje el viento caliente y racheado de terral, un fenómeno atmosférico capaz de alterar el ritmo de vida de cualquier persona.

"El personaje de Enrique es un poco contradictorio. Y es por eso mismo por lo que me parece enormemente atractivo. Es un profesional de éxito, lleva una vida relativamente cómoda y tiene prácticamente todo lo que quiere a su alcance; sin embargo no es feliz; se siente atrapado, viviendo una vida que realmente no le llena", ha señalado el autor a Europa Press.

En un marcado ambiente rural, la historia atrapa al lector desde la primera página y, poco a poco, va desvelando el hilo que conecta una serie de muertes sospechosas y de sucesos que aparentemente no tienen una explicación racional. Piqueras confiesa que, desde su niñez, tuvo siempre alguna novela de misterio en su mesilla de noche, de autores como Agatha Christie o Artur Conan Doyle y, por lo tanto, es un género que conoce "bastante bien" y en el que se siente "cómodo".

Alcor tiene "una pizca de cada uno de los pueblos de la Alpujarra almeriense", explica el escritor. "Para un autor novel creo que un cierto tinte autobiográfico es algo inevitable, pero en este caso he intentado basarme en historias y experiencias reales de otras personas, dejando las propias en un plano secundario. Son las vivencias de amigos, familiares cercanos y conocidos las que inspiran Terral en su mayor parte", declara.

TENERLO TODO AL ALCANCE Y SENTIRSE VACÍO

Aparte del misterio, Piqueras considera que 'Terral' esconde un "importante trasfondo" en la sociedad actual, con personas que se sienten "perdidas a pesar de tener todo a su alcance", una de las grandes paradojas de un mundo en el que la hiperconectividad no evita que cada vez más gente se sienta sola.

José Piqueras (Almería, 1987) es licenciado en Administración y Dirección de Empresas en 2009 y en Investigación y Técnicas de Mercado en 2011 por la Universidad de Granada. Además, cuenta con un máster de Marketing por la Escuela Europea de Dirección y Empresa. Actualmente trabaja en una multinacional española de telecomunicaciones y ya está inmerso en su segunda novela.