Antonio López cree que 'La familia de Juan Carlos I' "está bien donde está" y pide "respetar" el arte

"¿Habría que quitar 'La familia de Carlos IV', que eran unos sinvergüenzas todos?, se pregunta

VALENCIA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pintor Antonio López ha considerado que el cuadro 'La familia de Juan Carlos I', que realizó por encargo de Patrimonio Nacional, "está bien donde está" y ha pedido "respeto" para el arte y la pintura "más allá de incumbencias temporales".

Así lo ha aseverado el artista durante la presentación de la retrospectiva que le dedica la Fundación Bancaja de Valencia al ser preguntado por la "polémica" sobre la ubicación de la pieza, en el Palacio Real, debido a la situación actual del rey emérito.

Para el creador, este debate es "llenar páginas de periódicos". "Que hagan lo que quieran, yo no voy a decir nada. Yo creo que el cuadro está bien donde está", ha comentado, al tiempo que ha planteado "qué pasaría si ese problema" se trasladara al Museo del Prado:

"¿Habría que quitar 'La familia de Carlos IV', que eran unos sinvergüenzas todos?

"¿O quitar al papa Inocencio X de Velázquez porque es feo? ¿Por qué no vemos la pintura, el arte? ¿Qué más da que los dioses egipcios no sean reales y hayan sido cambiados por otros? El arte nos ayuda de otra manera y hay que respetarlo fuera de todas esas incumbencias temporales", ha defendido.

Además, ha evocado el encargo que se le hizo para pintar a la familia real recordando que anteriormente había pintado "parejas, hombres y mujeres, pero nunca una familia".

"El rey (Juan Carlos) me dijo: 'Nosotros somos una familia española' Yo sabía que eso no es así, es más que una familia española, pero eso me ayudó. No hay cetros ni coronas, es un padre, una madre y tres hijos y me pareció muy bonito trabajar sobre eso". "Si me lo encargaran de nuevo, no los reyes, sino alguien que tuviera relación con ellos, lo haría encantandísimo", ha finalizado.