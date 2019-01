La Asociación de Creadores de Moda lamenta la muerte de Berhanyer: "Trabajador y luchador incansable"

Publicado 24/01/2019 11:09:40 CET

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Creadores de Moda de España ha lamentado este jueves la muerte del diseñador Elio Berhanyer, fallecido a los 89 años en Madrid. Para la entidad, el modisto cordobés fue "un ejemplo para todos, trabajador y luchador incansable. Amante de una profesión que, hasta el final de sus días, le ha seguido ilusionando".

"Su trabajo es un enorme legado para todos los que le admiramos, pero también para el patrimonio cultural español", han reconocido los creadores para quienes "la moda española actual no sería lo que es sin la figura de Elio Berhanyer".

Creador autodidacta, su origen humilde no supuso un freno para alzarse como uno de los máximos exponentes de la Alta Costura española. Elio Berhanyer comenzó su trayectoria como botones en una agencia de publicidad, donde pronto pudo demostrar su destreza en el dibujo de figurines de moda. Su sensibilidad y talento le llevaron a iniciarse como creador de vestuario de teatro, una labor que nunca dejó de lado. Fue precisamente desde las tablas donde dio el salto a la moda, abriendo su propio estudio.

Berhanyer fue uno de los creadores que, con Balenciaga a la cabeza, se situaron entre los grandes de la Alta Costura y posicionaron la moda de España a nivel internacional. A Elio nunca le asustaron los retos ni la evolución de un sector de naturaleza cambiante. Tras la llegada del prêt-à-porter en los 70, una nueva era a la que supo adaptarse con maestría, trasladó de forma exquisita los valores de la Alta Costura a la producción seriada de sus colecciones. Elio revolucionó también el concepto de uniforme con sus creaciones de vestuario para las azafatas de Iberia, premio en el Certamen Internacional de la IATA en 1970.

Su talento ha sido reconocido con numerosos galardones como el Premio Cadillac como mejor diseñador del año en Nueva York (1970), el Premio Campioni en Italia (1991), la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (2002) y el Premio Nacional de Diseño de Moda (2013). Además es 'Doctor Honoris Causa' por la Universidad de Harvard y titular de una Cátedra con su nombre en el Centro Tecnológico Textil (CITTA).

Berhanyer fue uno de los fundadores de la Asociación de Creadores de Moda en 1998. "Recordamos esos comienzos con especial cariño, y cómo la gran sabiduría de Elio y su enorme compañerismo y compromiso, nos ayudaron a despegar", recuerd la directiva para quien, el modisto, al que nombraron Asociado de honor en 2012 "siempre será un pilar fundamental de esta organización".

El diseñador Modesto Lomba ha recordado la "historia verdaderamente apasionante" de Benhayer. "Le conocí cuando ya era mayor, pero siempre me pareció una persona muy jovial, con una vitalidad impresionante para su edad".

Para Juan Duyos, Elio siempre ha sido una referencia en todo su trabajo, un creador por el que ha sentido un gran cariño y admiración. "Me resulta alucinante haberle conocido, haber podido hablar y compartir tantos momentos con él. Me fascinaban sus historias. Lo que contaba de cuando él era uno de los grandes. Cómo vestía a Ava Gardner o Cyd Charisse* Eran historias maravillosas que me hacían soñar".

Para la diseñadora Agatha Ruiz de la Prada "se acaba de ir El Maestro. El último de los Maestros. La época de oro de la moda española desaparece con él. De todos ellos Elio ha sido el más humano, el más generoso, el más alegre".