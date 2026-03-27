El Ballet Nacional de España estrena en París 'Afanador', una reivindicación del flamenco a través de la fotografía

Representación de la obra 'Afanador'. - BALLET NACIONAL DE ESPAÑA

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ballet Nacional de España estrena este viernes en París 'Afanador', una reivindicación vanguardista del flamenco a través de la fotografía.

La obra, que bajo la dirección de Rubén Olmo propone un diálogo entre la danza española y la mirada surrealista del fotógrafo colombiano Ruven Afanador, es presentada en el emblemático Teatro del Châtelet de París, y será reproducida hasta el próximo 2 de abril, según ha informado en un comunicado la compañía de danza española.

La pieza cuenta con la idea y dirección artística de Marcos Morau, quien ha buscado plasmar el universo de Afanador --especialmente sus trabajos 'Ángel gitano' y 'Mil Besos'-- mediante un lenguaje que fusiona la tradición española con la danza contemporánea.

Tal y como ha explicado el propio Morau, el objetivo es observar el flamenco a través de una "lente deformante que parte del sueño, el deseo y la memoria".

Por su parte, el director del Ballet Nacional de España, Rubén Olmo, ha destacado la originalidad de la propuesta, señalando que "hasta hoy el público nunca había visto este tipo de espectáculo en la Danza española".

HITO INNOVADOR

Asimismo, Olmo ha subrayado que, a diferencia de otras producciones inspiradas en escritores, esta obra nace de la estética de una sesión fotográfica, lo que supone un "hito innovador" en el sector.

La coreografía de 'Afanador' es una creación conjunta de Marcos Morau, Lorena Nogal, Shay Partush, Jon López y Miguel Ángel Corbacho. El apartado musical corre a cargo de Juan Cristóbal Saavedra, con la colaboración especial de la cantante Maria Arnal, mientras que el diseño audiovisual y de iluminación ha sido desarrollado por Marc Salicrú y Bernat Jansà, respectivamente.

Desde su estreno en el Teatro de la Maestranza de Sevilla en 2023, la producción ha protagonizado tanto escenarios nacionales (Teatro Real, Liceu) como internacionales (Corea, Italia, Bélgica). Además, en 2025 fue reconocida con la obtención de cinco premios 'Max' y dos premios 'Thalía', entre otros galardones.