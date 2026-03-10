Bruselas condena la participación de Rusia en la Bienal de Venecia y amenaza con retirar su financiación

Archivo - El presidente de la Bienal de Venecia (izquierda) y la comisaria Cecilia Alemani ofrecen una rueda de prensa sobre la 59.ª Bienal de Arte en el Teatro Piccolo Arsenale. Foto: Felix Hörhager/dpa - Felix Hörhager/dpa - Archivo

BRUSELAS, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea (CE), Henna Virkkunen, y el comisario europeo de Equidad Intergeneracional, Juventud, Cultura y Deporte, Glenn Micallef, han condenado la decisión de la Fundación Bienal de Venecia de permitir a Rusia reabrir su pabellón nacional en la exposición internacional de arte que se celebra anualmente en la ciudad italiana.

En un comunicado conjunto, Virkkunen y Micallef han calificado la decisión de la Bienal de Venecia como "incompatible" con la respuesta de la UE a la "brutal agresión de Rusia" contra Ucrania, y han avisado de que si sigue adelante con ella examinarán medidas restrictivas, incluida "la suspensión o la cancelación" de una subvención comunitaria a la Exposición Internacional de Arte de Venecia.

"La Comisión Europea ha sido clara en su postura respecto a la guerra de invasión ilegal de Rusia contra Ucrania. La cultura promueve y protege los valores democráticos, fomenta el diálogo abierto, la diversidad y la libertad de expresión, y nunca debe utilizarse como plataforma para la propaganda", se lee en el escrito.

Los dos miembros del Gabinete de Ursula von der Leyen han recordado que los Estados miembros, pero también "las instituciones y las organizaciones" deben actuar "en consonancia con las sanciones de la UE" y evitar "dar una plataforma a personas que han apoyado o justificado activamente la agresión del Kremlin contra Ucrania".

Las declaraciones del Ejecutivo comunitario tienen lugar después de que la Bienal de Venecia anunciara el pasado viernes la lista de países participantes en la 61ª edición de Exposición Internacional de Arte, entre los que se incluía Rusia.

En un comunicado de prensa, la organización afirmó que la Bienal de Venecia "es una institución abierta" y que "cualquier país reconocido por la República Italiana puede solicitar participar de forma independiente", recordando que incluso otros años países no reconocidos por las autoridades italianas "han encontrado maneras de participar y expresarse" en el marco de la exposición.

"En respuesta a las comunicaciones y solicitudes de participación de los países, la Bienal de Venecia rechaza cualquier forma de exclusión o censura de la cultura y el arte. La Bienal, al igual que la ciudad de Venecia, sigue siendo un espacio de diálogo, apertura y libertad artística, que fomenta la conexión entre pueblos y culturas, con la firme esperanza de que cesen los conflictos y el sufrimiento", esgrimió la bienal veneciana.