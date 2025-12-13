Compañeros de profesión dan el último adiós a Héctor Alterio: "Estuvo hasta el final haciendo lo que más le gustaba"

Archivo - El actor Héctor Alterio durante la presentación de la obra 'Como hace 3000 años' en los Teatros del Canal, en Madrid (España), a 1 de octubre de 2019. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Diferentes actores y personalidades de la cultura han acudido este sábado al tanatorio de la M30 para dar el último adiós a Héctor Alterio, que ha fallecido en Madrid a los 96 años de edad.

A última hora de la tarde se ha abierto la capilla ardiente. Uno de los primeros en llegar han sido sus hijos Ernesto y Malena Alterio, que han pedido "respeto" en el momento que están viviendo y han agradecido las muestras de cariño.

"Estamos muy agradecidos por el papá que tuvimos y que también se fue de la misma manera elegante que vivió, estuvo activo hasta el final, haciendo lo que más le gustaba, y que hacía fenomenal", ha expresado Ernesto Alterio.

Por su parte, Malena Alterio ha manifestado que su familia pensaba que "nunca iba a llegar este día, pero esto está en el contrato, es inevitable" y ha agradecido su presencia a los asistentes.

Entre ellos, han acudido los actores Fernando Tejero, Lola Herrera y su hija Natalia Dicenta, Juan Diego Botto, Luisa Martín, y el expresidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, Mariano Barroso, entre otros.

"Es una gran perdida. Ha estado 96 años por encima de las tablas y ha vivido una vida muy digna", ha dicho el también actor y amigo de sus hijos, Gustavo Salmerón, a la entrada en el tanatorio. "Siempre ha sido un hombre inteligente, sabía adaptarse muy bien a las circunstancias", ha recordado Salmerón.

A las condolencias también se han unido diferentes personalidades del mundo de la cultura mediante sus perfiles de redes sociales, como Luis Merlo, que ha calificado a Alterio como "uno de los artistas más destacados de su generación" y ha recordado a sus hijos.

La productora Pentación Espectáculos ha lamentado "con profundo dolor y pesar el fallecimiento de Héctor Alterio, figura notablemente destacada en el ámbito cultural tanto de Argentina como de España".

Jesús Cimarro, el productor de su último espectáculo, 'Una pequeña historia', ha subrayado que "se va uno de los grandes intérpretes de la escena española y argentina". "Tuve el honor de ser su productor en numerosas producciones. Buen viaje, querido Héctor", ha añadido.

El reconocido actor argentino Héctor Alterio ha fallecido en Madrid "después de una vida larga y plena dedicada a su familia y al arte, estando activo profesionalmente" hasta este sábado, según ha informado la familia Alterio-Bacaicoa en un comunicado.

Alterio (Buenos Aires, 1929) fue uno de los intérpretes más destacados de su generación, tanto en su Argentina natal como en España, donde desarrolló de manera prolífica su carrera y donde fue reconocido con el Goya de Honor 2004 de la Academia de Cine, de la que era miembro.

Debutó como actor en 1948, con la obra 'Prohibido suicidarse en primavera', de Alejandro Casona, y, tras acabar sus estudios de Arte Dramático, creo la compañía Nuevo Teatro, con la que trabajó por la renovación de la escena argentina durante la década de los 60.

Su fama como actor, sin embargo, le llegó a través del cine, donde debutó junto a Alfredo Mathé en 'Todo sol es amargo' y donde intervino en algunas de las mejores películas de la nueva generación de cineastas argentinos, como Leopoldo Torre Nilsson, según ha informado la Academia de Cine en un comunicado.