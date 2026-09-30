El Congreso pide homenajear a Lorca sin el PP, que dice que hoy la izquierda lo "cancelaría" por taurino

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MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Cultura del Congreso ha aprobado este miércoles, con la abstención del PP, una Proposición no de Ley (PNL) de Sumar para reconocer, proteger y difundir el legado cultural y democrático de Federico García Lorca con motivo del 90 aniversario de su asesinato.

La iniciativa ha salido adelante con 20 votos a favor, 3 en contra y 13 abstenciones, después de un debate en el que el 'popular' Jaime de los Santos ha cuestionado a la izquierda si "cancelarían" al poeta por su "amor denodado a la tauromaquia" o por su amistad con José Antonio Primo de Rivera.

La iniciativa, defendida por el diputado de Sumar Nahuel González, plantea impulsar un programa de reconocimiento y difusión del legado de Lorca, promover actividades culturales y educativas dirigidas especialmente a los jóvenes, reforzar la conservación y digitalización de sus fondos y estudiar la posibilidad de reconocer las manifestaciones culturales vivas vinculadas a su obra como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial.

González ha reivindicado durante su intervención la figura de Lorca como poeta, dramaturgo y también como hombre homosexual, al tiempo que ha destacado la pervivencia de sus versos en el flamenco y en otras expresiones artísticas. "Dijimos que eras un genio, que eras universal, que eras uno de los mayores poetas que había dado nuestra tierra. Pero tuvimos mucho más pudor para hablar del hombre que del poeta. Para hablar de tus amores, de tus deseos, de tus miedos", ha señalado.

En este punto, ha citado a Camarón y 'La leyenda del tiempo', así como a Javier Calvo y Javier Ambrossi, responsables de 'La bola negra', como ejemplos de la vigencia y proyección de su legado.

"Durante demasiado tiempo te quisimos a medias", ha afirmado el diputado de Sumar, que ha defendido que Lorca "no pertenece al grupo Sumar, no pertenece a la izquierda, no pertenece a ningún partido", sino que "pertenece a la cultura y al mundo".

El diputado ha advertido que no vale ensalzar el "Lorca bonito", convertido en "poeta universal" y "estatua", sin abordar las circunstancias de su asesinato, su homosexualidad y la represión posterior. "Lorca también es una fosa, una obra que quedó sin terminar. Lorca también es un amor que durante décadas hubo quien prefirió no nombrar", ha señalado.

EL PP REIVINDICA AL LORCA TAURINO Y AMIGO DE PRIMO DE RIVERA

Por parte del PP, Jaime de los Santos ha acusado a Sumar de utilizar políticamente la figura del poeta. "A Federico García Lorca lo asesinaron y España lo llora", ha afirmado, antes de reivindicar su importancia como escritor y su vinculación con la cultura española.

De los Santos ha centrado parte de su intervención en la relación de Lorca con la tauromaquia y en su amistad con José Antonio Primo de Rivera. "Si hoy estuviera vivo Federico, ¿no lo cancelarían por su amor denodado a la tauromaquia? No hay ninguna duda. ¿No lo cancelarían por su relación de amistad con un tal don José Antonio Primo de Rivera? Estoy convencido", ha planteado.

El diputado 'popular' también ha recordado la labor de Lorca al frente de La Barraca, con la que llevó los grandes textos del Siglo de Oro a los pueblos españoles, y ha reivindicado su utilización de las fachadas de las catedrales como escenografía.

De los Santos ha defendido una lectura de Lorca alejada de las apropiaciones partidistas y ha criticado las políticas de memoria impulsadas por la izquierda. "Hay que recordar hacia mañana", ha señalado, citando al propio poeta para defender que el conocimiento del pasado debe servir para impulsar el futuro y no para "generar odio".

EL PSOE DESTACA SU DIMENSIÓN DEMOCRÁTICA

La diputada socialista Isabel Pérez ha anunciado el voto favorable de su grupo y ha defendido que Lorca "encarna como nadie el sufrimiento de miles de víctimas represaliadas por el franquismo por su forma de pensar, crear o amar".

La diputada de Vox, Blanca Armario, ha rechazado el planteamiento de Sumar y ha acusado a la izquierda de ofrecer un relato "simplista" y de utilizar a Lorca como "instrumento político". Armario ha cuestionado que su asesinato pueda explicarse exclusivamente como una persecución por motivos políticos, ideológicos o de orientación sexual y ha defendido que existen investigaciones que apuntan a otros posibles móviles.

En concreto, ha aludido a "la envidia, el rencor, las disputas familiares", además de mencionar investigaciones que relacionan la obra 'La casa de Bernarda Alba' con algunos de esos enfrentamientos. También ha recordado que Lorca "fue una persona libre, sin carné político" y su amistad con el falangista Luis Rosales Camacho, que le refugió en su casa durante el inicio de la Guerra Civil.