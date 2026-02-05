Cultura nombra a Fernández Sáez, director del Antropológico, como subdirector del Instituto del Patrimonio Cultural

Fernando Sáez posa junto a Marisa Sánchez. - MINISTERIO DE CULTURA

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha nombrado al que fuera director del Museo Nacional de Antropología, Fernando Sáez, nuevo subdirector general del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE), como han indicado fuentes de Cultura a Europa Press.

En este sentido, añaden que, con este nombramiento, el ministro agradece el "gran trabajo" realizado por Sáez al frente del Museo de Antropología por lo que el nuevo puesto ha sido la manera de reconocerle su desempeño.

Precisamente, Fernando Sáez presentó este miércoles en un acto dirigido a la plantilla IPCE las líneas de trabajo que desarrollará en su recién asumido cargo de Subdirector General de la institución, acompañado de Marisa Sánchez Gómez, quien ejercerá la Subdirección General Adjunta.

El nuevo Subdirector General del IPCE es licenciado en Prehistoria y Arqueología por la Universidad Autónoma de Madrid desde 1989 y ha realizado o dirigido estudios de especialización en Historia y Arqueología Medieval, Museología y Comunicación Pública en Bolonia, Alcalá de Henares y Madrid. Pertenece al Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos del Estado desde 2002.

La salida de Sáez del Museo de Antropología llega un par de meses después de que Urtasun iniciase la "desconolonización" de la institución --y también del Museo de América--. Cultura destinó 4,4 millones de euros al nuevo programa museográfico del Antropológico, que culminará en 2028.