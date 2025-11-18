Illa asegura que el Blanquerna pone de manifiesto que "la mayoría" cree en "la fraternidad" entre Cataluña y España

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa(d) y el poeta Luis García Montero (c), durante la entrega del XX Premi Blanquerna, en el Palacio Neptuno de Madrid, a 18 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha asegurado que la recuperación del Premio Blanquerna pone de manifiesto que "la mayoría" cree en la "relación fraternal" entre Cataluña y "el resto de los pueblos de España", como ha dicho en el acto de entrega del galardón celebrado este martes en Madrid y que ha recaído en el poeta y director del Instituto Cervantes, Luis García Montero.

"La confrontación hace más ruido, pero la poesía permanece y la prueba de ello es Luis García Montero", ha asegurado el presidente catalán, al tiempo que ha definido al premiado como "uno de los poetas más importantes de la lengua castellana".

Asimismo, ha destacado que la intención del premio es "agradecer a quines tejen lazos entre la sociedad española y Cataluña" y que sea "una muestra más de la amistad" entre Cataluña y el resto de España.

"La recuperación del premio Blanquerna pone luz sobre la verdad: la fraternidad de Cataluña con Madrid, Andalucía, Extremadura, Galicia, Aragón, Valencia y con el resto de pueblos de España", ha insistido Illa.

Por su parte, García Montero ha expresado en su discurso al recibir el galardón que le resulta "difícil" entender que "una lengua materna se utilice como conflicto político". "Entiendo bien las malas intenciones, las palabras han servido para insultar y para prohibir, pero tienen otro destino mucho más fuerte", ha aseverado.

Para el director del Cervantes, Barcelona es la "ciudad bilingüe" que le "sirvió como magisterio", y ha confesado que comprendió "todo lo que había aprendido de la literatura catalana escrita en castellano gracias a autores catalanes".

"Nací en la mitad de una dictadura y me gusta recordar la naturalidad con la que viví en mis primeros años de poeta el disfrutar de la cultura española", ha añadido el galardonado.

"DEFENDER LA VERDAD SIGNIFICA DEFENDER A LOS MIGRANTES"

El 'president' ha destacado que la poesía busca "la verdad absoluta, que es una y la misma a pesar de que algunos quieran poner en duda su existencia". "El poeta busca la verdad y esta se puede expresar en todas las lenguas", ha añadido.

"Defender la verdad significa defender a los migrantes, personas con la misma dignidad que no vienen solo a limpiar casas o colocar ladrillos, vienen a enriquecernos como país y como personas con su talento y su humanidad", ha subrayado Illa.

Con todo, el presidente del Gobierno catalán ha asegurado que "no es posible hacer frente a los retos actuales sin compartir fraternidad", y ha afirmado que la colaboración "entre Madrid y Barcelona es un deber" ya que las dos ciudades son "motores económicos de España".

Además, la delegada del Govern en Madrid, Núria Marín, ha destacado que "ha habido mucho ruido", pero que el Gobierno catalán "busca esos puntos en común" que unen a Cataluña con el resto de España y ha añadido que los valores del Blanquerna "vuelven a reivindicarse ocho años después de su última edición en la figura de Luis García Montero".

El jurado ha distinguido a García Montero por su trayectoria como "difusor de la literatura catalana como poeta, crítico y profesor, así como por su compromiso con todas las literaturas del Estado desde la dirección del Instituto Cervantes", según ha dicho la periodista y miembro del jurado Àngels Barceló durante el acto de entrega.

Este premio, recuperado tras ocho años de inactividad y que otorga la Delegación del Govern en Madrid, también pretender subrayar el papel del Instituto Cervantes por ser un "puente para fomentar el diálogo entre todas las culturas españolas", como ha informado el Gobierno catalán.

Según la directora del Aula Poética de la Universidad de Barcelona, Noemí Montetes-Mairal, que además ha sido la encargada de presentar la candidatura de García Montero al Blanquera, el director del Cervantes muestra con su poesía que "para deshacer los conflictos lingüísticos, primero hay que resolver los políticos y viceversa", como ha apuntado, al tiempo que ha añadido que el poeta "apuesta por la fraternidad entre lenguas y culturas de todos los lugares en los que se habla español".